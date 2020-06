UGT pide aclarar el futuro laboral de la plantilla de la limpieza viaria de Huesca

UGT ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca la creación de una mesa de diálogo para analizar la situación en la que se encuentran los trabajadores de la limpieza viaria. El sindicato hace esta petición después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado por válida la encomienda aprobada en el pleno en 2017 para que el servicio, privatizado por el PP en 2013, fuera remunicipalizado a través de la empresa pública Ghrusa. El mandato incluía también hacerse cargo de los 25 empleados que lo estaban prestando con la contrata de FCC, que ahora tienen dudas sobre su situación laboral y la decisión que vaya a tomar la corporación.

La sentencia da por buena la encomienda pero deja abierta la opción de que el Ayuntamiento elija el modelo de gestión que prefiera. El gobierno local (el PSOE en minoría), pidió tiempo y prudencia para tomar una determinación al respecto, ya que la última prórroga dada a Grhusa no finaliza hasta el 30 de septiembre y está en marcha un proceso de licitación para contratar el servicio con una empresa.

Pero la necesidad de contar con el apoyo o la abstención de Con Huesca Podemos Equo para sacar adelante el Plan Económico y Financiero 2020-2021, obligó a los socialistas a aceptar las propuestas de estos. Una de ellas era el compromiso de que la limpieza viaria seguiría en manos públicas.

El alcalde, Luis Felipe, explicó que el equipo de gobierno ya tenía asumido el compromiso solicitado por la portavoz de Podemos Equo. "El PSOE inició el pasado mandato el proceso de llevar de lo privado a lo público un servicio esencial como es la limpieza viaria y no hemos cambiado", manifestó. Sí dijo que es preceptivo seguir los plazos que nos marcan los procedimientos jurídicos y administrativos y "hasta que la sentencia no sea firme no se podrá consolidar de manera más definitiva".

En este proceso solo están personados el Ayuntamiento de Huesca y la Abogacía del Estado. La sentencia del TSJA estima «en su totalidad» un recurso del consistorio y anula la resolución anterior del Tribunal de Contratos Administrativos de Aragón (Tacpa), que a instancias del PP consideró ilegal la contrata municipal a Grhusa al entender que escondía una adjudicación directa. Ahora ya solo queda recurrir al Supremo.

El PP insiste en la libre concurrencia

Los populares han insistido en que si el gobierno municipal decide anular el procedimiento de licitación hoy en marcha y de nuevo encomienda la limpieza viaria a Grhusa "vamos a exigir que los trabajadores que accedan a estos puestos lo hagan cumpliendo los requisitos de publicidad, mérito y capacidad exigidos". "Se debe garantizar que todos los oscenses tengan el mismo derecho de acceso a una empresa pública, mediante un proceso de selección como establece la ley", añaden.

El sindicato UGT, con un 70% de la representación en Grhusa, señala que "ha quedado demostrado que tanto las condiciones laborales de la plantilla como la calidad del servicio que se presta a Huesca ha mejorado". No obstante, manifiesta que ante la nueva situación y la decisión que vaya a tomar el propio Ayuntamiento "se ha abierto un escenario de incertidumbre para los/as trabajadores/as".