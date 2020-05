Los empresarios turísticos de Huesca reclaman reabrir las fronteras 

Los empresarios turísticos de Huesca han reclamado este jueves la reapertura de las fronteras con Francia para reactivar el sector, ahora que se ha iniciado la desescalada. Han pasado dos meses y medio desde el restablecimiento de los controles en los cuatro pasos del Pirineo aragonés. En este tiempo, Francia ha ido cerrando algunos de ellos y solo el túnel de Somport permanece operativo, exclusivamente para ciudadanos españoles, trabajadores transfronterizos y transporte de mercancías.

"Si no hay fronteras abiertas no hay turismo", ha declarado el presidente de la Asociación Provincial de Hostería y Turismo, Carmelo Bosque. "En Francia existe un debate muy fuerte porque no quieren que la gente se vaya fuera de su territorio de vacaciones y les han dado bonos para que las hagan en el país", ha comentado, recordando que la sierra de Guara, la comarca del Sobrarbe o el valle de Tena dependen del tránsito de visitantes que cruza desde Francia en automóvil, un medio de transporte preferente en las circunstancias actuales.

Bosque ha hecho estas declaraciones poco antes de entregar en la subdelegación del Gobierno en Huesca el manifiesto de la asociación que representa a restaurantes, bares, cafeterías, pubs y alojamientos, con las reivindicaciones dirigidas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo mismo hicieron las otras 49 organizaciones provinciales de todo el país.

Según Bosque, los clientes están respondiendo a la apertura de establecimientos, pero "no ha abierto ni el 20% del sector". La próxima semana se notará más, "lo que ayudará a que la sociedad se relaje" y vuelva a la normalidad. Cita el caso de su empresa, que pondrá en marcha sus tres locales, con 400 plazas de terraza.

En cuanto a los hoteles, es optimista. Ha comentado que según la empresa Centraldereservas.com, "el pasado fin de semana ha sido de locura por el número de reservas activadas a partir de julio".

La entrega del manifiesto se ha hecho coincidir con una jornada reivindicativa. Durante todo el día, en las terrazas se colocaron carteles con el lema ‘Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno’, como símbolo de la predisposición del sector a trabajar conjuntamente.

En el documento que Carmelo Bosque llevó en mano a la subdelegación, junto a otros responsables de la asociación, se citan las principales demandas. Pasan por la concreción de un plan estratégico de relanzamiento y reconversión, con campañas de promoción que trasladen confianza a los consumidores; mayor claridad y transparencia sobre la reapertura de negocios, "porque a veces no sabemos si es el 30 o el 50% del aforo", de forma que se conozcan con anticipación las condiciones de las distintas fases de desescalada; o fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo. "Un restaurante de alta gastronomía puede tener espacios de 200 metros cuadrados para 30 clientes y solo puede acoger a 15", aclara Bosque, dueño del restaurante Lillas Pastia, con una estrella Michelín.

Otra reivindicación es la flexibilización de los ERTEs. A este respecto ha dicho que el sector de los eventos, como bodas o comuniones, va a estar parado. "Posiblemente no hagamos bodas hasta octubre o noviembre, y más ahora que estamos observando que hay repuntes en una fiesta de cumpleaños".

Las demandas de las asociaciones de hostelería se completan con la petición de microcréditos; la suspensión del pago de los alquileres por causas de fuerza mayor; exenciones fiscales y de tasas municipales por el periodo de inactividad; y el IVA súper reducido, como en Alemania, donde se ha reducido del 19% al 7%.

Carmelo Bosque ha agradecido las iniciativas del Gobierno de Aragón recordando que el presidente Javier Lambán fue el primero en reclamar un plan estratégico para salvar el sector.