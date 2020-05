Benabarre prepara unas atípicas fiestas patronales de san Medardo

Con el condicionante de las limitaciones marcadas por la crisis sanitaria del coronavirus, las recomendaciones sobre las fiestas populares emanadas del reciente Consejo Local de Aragón y la propia aplicación de un elemental sentido común que aconseja seguir huyendo de las grandes aglomeraciones públicas, Benabarre prepara la inminente convocatoria de sus fiestas patronales de san Medardo. Son los primeros grandes festejos del ciclo ribagorzano y su programación y desarrollo van a marcar el resto de propuestas festivas veraniegas de una comarca que ya empieza a anunciar la suspensión de citas clásicas como las fallas de Laspaúles.

Los benabarrenses van a vivir desde la medianoche del próximo viernes día 5 al sábado 6 (el programa original que se iniciaba horas antes se ha retrasado debido al estado de luto oficial en toda España que concluye, precisamente, el viernes 5) unas fiestas atípicas y extrañas, en las que las redes sociales y la programación televisiva van a tener un protagonismo prácticamente generalizado. "Se han suspendido todos los actos públicos con la única excepción de las misa en honor al santo patrón del día 8 que se celebrará con un aforo controlado y reducido en la iglesia parroquial", confirma la teniente de alcalde, Yolanda Castelló.

No obstante, el ayuntamiento y la comisión de fiestas pretenden seguir manteniendo la ilusión colectiva que suponen siempre unas fiestas patronales "preservando en la medida de lo posible la esencia de los festejos". En este sentido, la concejal 'in pectore' de Cultura y Fiestas -Sara Perna, que ha entrado recientemente en la corporación sustituyendo a un compañero pero cuyo nombramiento oficial no se ha podido certificar debido a la situación de luto oficial- comenta que se ha intentado, en la medida de lo posible, "no perder el espíritu de la tradición festiva". "Entre otras propuestas –apunta-, animamos a la gente a que, con las debidas precauciones, salga a la calle el día 8, en que posiblemente estemos ya en la Fase 3, con las vestimentas y colores de los palitrocs, y a que engalanen fachadas y balcones de sus casas, también sonará por la megafonía el sonido de las gaitas típicas de nuestra localidad y vamos a hacer un esfuerzo en difundir por las redes sociales la esencia de las fiestas y en emitir una programación alusiva desde el canal “Telefesta”".