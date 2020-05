El TSJA avala la remunicipalización que hizo Jaca en 2016 de la limpieza viaria

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en una sentencia prácticamente idéntica a la del Ayuntamiento de Huesca hecha pública por HERALDO hace solo unos días, ha avalado también la remunicipalización de la limpieza viaria, la recogida de residuos y el alcantarillado que Jaca aprobó en 2016, otorgando a la empresa pública Grhusa la gestión del servicio, que antes estaba en manos privadas.

En este caso, sin embargo, no tendrá consecuencias ya que, como explicar el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, en su día el Gobierno de España del PP, a través de la Subdelegación en Huesca, no pidió ninguna medida cautelar a la hora de interponer la demanda por lo que el servicio lo ha seguido prestando Grhusa "y no vamos a tener que cambiar nada", se congratula.

En el caso de Huesca, en cambio, el Ayuntamiento sí está a la espera de que la sentencia sea firme para decidir si retoma la remunicipalización o, por el contrario, sigue adelante con el proceso de licitación del servicio a una empresa privada por 22 millones de euros y 8 años de plazo.

El Ayuntamiento de Jaca también recurrió a Grhusa porque era la empresa del consorcio público de la Agrupación número 1 de Huesca al que pertenecía.

El TSJA desestima ahora el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón al Consistorio reproduciendo literalmente los mismos argumentos de la sentencia favorable al Ayuntamiento de Huesca dictada solo unos días antes. Entre ellos, que es más eficiente la gestión porque aunque el coste salarial sea mayor, se ahorra en el beneficio industrial y otros gastos financieros; o la cooperación entre poderes adjudicadores al formar parte del consorcio solo entes públicos (ayuntamientos, Comarcas y DGA).