El Ministerio promete "salvaguardar" los intereses económicos, sociales y turísticos de Ribagorza con las obras de la N-260

El valle de Benasque empieza a ver la luz y afronta un verano con cierto optimismo aunque existe cierto temor a que las obras de la N-260, entre Campo y el Congosto del Ventamillo, puedan dificultar la llegada de visitantes. En respuesta a ello, el Ministerio de Transportes promete "la plena salvaguarda de los intereses económicos, sociales y turísticos de la Ribagorza". El coste supera los 35 millones y deberían estar acabadas a finales de 2022 o principios de 2023.

Fuentes ministeriales explican que los trabajos que se están ejecutando ahora cerca de Campo no hacen prever afecciones al tráfico "fuera de lo normal". En todo caso, añaden, se están adoptando medidas de forma "armónica y coordinada" y lo seguirán haciendo con el "adecuado preaviso" a los agentes implicados. También garantizan el mantenimiento de las condiciones de seguridad en la circulación.

El presidente ribagorzano, Marcel iglesias, apunta que salvo unos 15 o 20 días en que se paralizó toda la vida económica debido a la declaración de estado de alarma, los trabajos en la carretera no se han detenido en estas semanas de confinamiento generalizado, aunque también reconoce que se están desarrollando "a un menor ritmo del originalmente previsto por las especiales circunstancias que vivimos".

Con el avance de la desescalada, las obras se han intensificado, provocando ya puntuales inconvenientes en el tráfico rodado. Sin embargo, Iglesias espera que no vayan a más al menos hasta que acabe la época veraniega ya que el propósito de la adjudicataria, Dragados, es hacer en las próximas semanas actuaciones que no requieren de largos cortes sino puntuales y con pasos alternativos, "que según los responsables de la empresa no se van a prolongar más de 20 minutos".

El alcalde de Campo y vicepresidente comarcal, Eusebio Echart, recuerda que están pendientes de una reunión con el Ministerio y con los responsables de la empresa para concretar plazos y características de los trabajos y sus condicionantes sobre la vida cotidiana. La cita fue solicitada a comienzos de año por la Comarca y los alcaldes de los municipios más directamente implicados, pero se ha retrasado por el estallido de la crisis sanitaria.

También CHA ha pedido en el Senado información de los plazos y afecciones en el Senado a través del grupo de Compromís.

Según Transportes, de los 12 kilómetros que se van a mejorar, actualmente se están ejecutando los tajos vinculados al movimiento de tierras en el tramo de 3 km entre Campo y el desvío de Senz y Viu para continuar con la formación de la explanada y obras drenaje transversal, a las que seguirán la construcción de muros. También siguen las tareas de tala, desbroce y extracción de madera, necesarias para acondicionar los terrenos que serán soportes del nuevo trazado proyectado.

Otros sectores ribagorzanos han mostrado su satisfacción por la reanudación de los trabajos en estas difíciles circunstancias. La gerente de la Asociación Turística y Empresarial del valle de Benasque, Eva Bizarro, considera una "muy buena noticia" el avance en las obras, recordando que se trata de una reivindicación "histórica" de todo el territorio y una obra "clave" para el presente y el futuro de Ribagorza.