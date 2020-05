La osa Claverina reaparece en Hecho y se investiga el ataque de otro oso en Seira

La osa Claverina, uno de los últimos animales eslovenos reintroducidos por Francia, podría haber regresado al valle de Hecho de nuevo, después de estar en el vecino valle del Roncal (Navarra), y ser la causante de la desaparición de tres cabras hace tres días. Ocurrió en la zona de Lenito, donde no es la primera vez que han echado en falta por esta misma causa animales propiedad de un ganadero que tiene la explotación en Siresa.

Fuentes del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón han confirmado que los vigilantes de la patrulla del oso se desplazaron a Lenito y no encontraron las tres cabras, pero evidenciaron la presencia de huellas que por el tamaño podrían pertenecer a Claverina. No se sabe si las cabras se pudieron asustar y salir huyendo, o están muertas.

Por otro lado, un ganadero ha denunciando un posible ataque de oso producido esta noche pasada en Abi, cerca de Seira, suceso que investiga la DGA. Los vigilantes han ido a revisar la zona y han constatado que efectivamente había una oveja muerta a manos de un plantígrado, presuntamente. Otras del mismo rebaño habían desaparecido también, pero las han ido encontrando a lo largo de la mañana de este miércoles.

En este caso no se han encontrado huellas, porque el terreno no lo permitía, para poder determinar de qué oso podría tratarse. No obstante, cabe recordar que los últimos sucesos de estas mismas características registrados en la comarca de la Ribagorza se habían atribuido a Goiat.

Este mismo ejemplar fue el autor de cuatro ataques seguidos el pasado mes de abril en el valle de Chistau, en la comarca de Sobrarbe, lo que llevó a los alcades de la zona a exigir una vez más la retirada "urgente" del territorio de este plantígrado que ya el pasado verano sembró la preocupación en el Pirineo oscense por sus continuos embates.

Desde el Gobierno de Aragón han recordado que apoyan a los afectados mediante ayudas habilitadas y cuestionan el programa de reintroducción puesto en marcha por franceses y catalanes por no demostrarse que los beneficios que genera en el territorio superen a los perjuicios que supone para los ganaderos.