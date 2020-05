Monzón y Fraga descartan por el momento reabrir sus escuelas infantiles

Poco a poco se van despejando las dudas sobre el futuro de muchas de las escuelas infantiles municipales de la provincia. Después de que la semana pasada el Ayuntamiento de Huesca fuera el primero en confirmar que la guardería ‘Las Pajaritas’ no se reabrirá este verano por considerarla "un lugar de muy alto riesgo de contagio", Monzón y Fraga también han anunciado este martes que, por el momento, también descartan la reapertura de sus servicios.

El Ayuntamiento de Monzón ha querido seguir el mismo criterio que el Gobierno de Aragón, que ya anunció que las guarderías de su titularidad no retomarían la actividad por motivos de seguridad ante la posible propagación del covid-19, y ha confirmado que no reabrirá la escuela municipal de educación infantil Clara Campoamor "hasta que no se den las circunstancias sanitarias adecuadas para poder hacerlo garantizando la salud tanto de los niños como de los trabajadores, ya que se trata de un servicio en el que por su naturaleza el riesgo de contagio es muy elevado".

La concejalía de Educación está a la espera de que el Ministerio de Sanidad establezca el protocolo de obligado cumplimiento para la reapertura de las escuelas infantiles y, en función de las condiciones marcadas, “decidiremos cuándo y en qué términos volvemos a ofrecer este servicio, primando siempre la salud de los montisonenses”, asegura la responsable del área, Nuria Moreno.

“En cualquier caso, no será, como mínimo, hasta que superemos la tercera fase de la desescalada y será entonces cuando, en función de los indicadores y de las posibilidades de ofrecer el servicio con plenas garantías sanitarias, decidamos si reabrimos el centro durante el mes de julio o si no lo hacemos hasta el próximo curso. Somos conscientes de la necesidad de este servicio para que los padres puedan conciliar su vida laboral y familiar pero, en este delicado momento, tenemos que anteponer la salud tanto de las familias como de los trabajadores a cualquier otra premisa y estamos hablando de una franja de edad muy sensible, en la que resulta complicado mantener la distancia social y evitar el contacto”, concluye Moreno.

Mientras, el Ayuntamiento de Fraga, siguiendo también la misma línea del Gobierno de Aragón, tampoco reanudará el servicio escolar el próximo 25 de mayo en su escuela infantil EI Xiquets, aunque deja claro que buscará soluciones "de manera calmada y reflexiva para volver a la escuela, abrir sus puertas, apoyar a las familias en la dura labor de conciliar la vida familiar y laboral, pero no de cualquier forma sino en unas condiciones dignas, tanto para los niños como para los profesionales que en ella trabajan".

Para el Consistorio fragatino, volver a la actividad el próximo 25 de mayo, con el inicio de la segunda fase de la desescalada, es "inseguro" para los niños y niñas. "Es muy difícil cumplir el distanciamiento social en las aulas, no es seguro a nivel emocional y tampoco protege su desarrollo integral. El vínculo con niños tan pequeños se basa en el contacto directo y el cariño, y los equipos de protección deshumanizan totalmente ese vínculo emocional, porque necesitan ver las expresiones del educador, su sonrisa, su rostro y su empatía. De lo contrario puede provocar miedo y desconfianza en los docentes que están al cargo de los niños", señalan.

Subrayan que quieren volver a reabrir, "pero creando un clima de seguridad y bienestar para todos. La vuelta al cole se debe hacer con las medidas adecuadas desde una perspectiva de salud pública y protegiendo siempre la seguridad de los escolares y minimizando al máximo riesgo de transmisión".

El centro seguirá en contacto con todas las familias a través de la página web, como lleva haciéndolo desde el primer día del confinamiento. Cualquier duda o aclaración que precisen pueden resolverla, sin problemas, poniéndose en contacto con la dirección de la escuela a través del correo electrónico, web o teléfono, como se ha hecho hasta ahora.

Desde EI Xiquets y la delegación de Educación quieren transmitir un mensaje de apoyo para todas las familias. "Confiamos que pronto podamos volver a una normalidad que nos permita continuar con la actividad habitual", finalizan.