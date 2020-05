Decálogo para viajar a los pueblos sin riesgo de contagiar a los vecinos

Evitar el contacto con las personas mayores y no hacer uso de zonas comunes como parques, fuentes o merenderos; mantener las distancias incluso en el parquin al estacionar el vehículo; evitar el paso por zonas urbanas si se va a la montaña; no tocar elementos de mobiliario urbano o señales y vallas; y llevar agua para no tener que accionar fuentes públicas. Son algunas recomendaciones de un decálogo elaborado por la Comarca de Sobrarbe, que ha lanzado una campaña ante la llegada de los primeros turistas en las distintas fases de la desescalada.

Los consejos figurarán en carteles repartidos en puntos de información y oficinas de turismo de los 19 municipios, y también serán difundidos en las redes sociales para concienciar a los visitantes. "Queremos que la gente venga a nuestros pueblos y estamos encantados de volver a recibirlos, porque vivimos en buena medida del turismo, pero hacemos un llamamiento a su responsabilidad para que tengan cuidado", explica el presidente de la Comarca, José Manuel Bielsa.

Uno de los carteles de la campaña. Heraldo

La campaña se mueve entre la hospitalidad y la responsabilidad. "Sé responsable en tu visita a nuestros pueblos. Estamos encantados de recibirte" son algunas de las frases que encabezan los carteles. Unos dan consejos de cómo moverse en el medio natural: seguir las rutas señalizadas, realizar las actividades en grupo contando con guías profesionales de la zona y respetando distancias, facilitar el paso en la montaña a otros excursionistas para evitar contacto físico, intentar no pasar por zonas urbanas y el contacto con los mayores, no tocar elementos de mobiliario urbano o señales y vallas, o llevar agua para toda la ruta, con el objetivo de no tener que accionar fuentes públicas. Asimismo, se hace especial hincapié en la necesidad de respetar las actividades tradicionales de la zona (ganadería, agricultura, caza) y no tocar a los animales. Y por supuesto, se invita al visitante a no dejar basura en el monte.

Otros carteles se refieren al comportamiento en zonas urbanas y dan consejos sobre aumentar las distancias de seguridad con los mayores o tener en cuenta que las fuentes, parques y bancos son espacios prioritarios para ellos. Invitan al turista a consumir en los comercios locales, como una manera de reactivar la economía y apoyar el desarrollo de la zona, siempre manteniendo las medidas de precaución establecidas. Por último, sugieren que si alguien tiene síntomas de enfermedad, no acuda a un centro de salud y espere las indicaciones recibidas a través del teléfono 976 696 382.

La campaña la ha lanzado la Comarca en colaboración con la asociación empresarial y turística y otras entidades. Pero no ha sido la única. La web de turismo de la Comarca de Somontano de Barbastro www.turismosomontano.es ha habilitado un espacio destacado en su portada para ofrecer información práctica, oficial y consejos para que las actividades turísticas en este territorio se puedan realizar en completa seguridad sin riesgo de contraer coronavirus.

El nuevo apartado se denomina Guara Somontano Seguro y es una invitación a disfrutar de todas las propuestas que ofrece este territorio y sus establecimientos turísticos con total tranquilidad y seguridad. Hay varios bloques dirigidos a la población, a los visitantes, consumo de proximidad, información sanitaria, servicios turísticos y consejos oficiales Covid-19. Se ofrecerán consejos de higiene y seguridad, los servicios que van abriendo en las diferentes fases de la desescalada y las recomendaciones para que todo avance con normalidad. Además también se lanzarán mensajes para sensibilizar a la población local para que el reencuentro con los turistas se realice con normalidad y sin temor a contagios.

En cuanto a los turistas se les indica que van a acudir a un espacio rural muy despoblado y con altos índices de envejecimiento por lo que se les pide que respeten todas las indicaciones sanitarias y se le ofrece unas recomendaciones para planificar un viaje con total seguridad. Por otro lado, se busca promover el consumo, por parte de los visitantes.

La consejera de Turismo, María Morera, considera que era “necesario dar un toque de seguridad a este destino ya que será una de las demandas que tendremos que satisfacer entre nuestros visitantes”. Asimismo también destaca el apartado dedicado a los servicios turísticos “para dar cobertura a los empresarios del sector de tal forma que cualquier visitante que decida acudir al Somontano no se perderá en catálogos sino que a través de este apartado focalizamos directamente todos los establecimientos que han decidido abrir y ofrecer sus productos dentro de un entorno seguro”.