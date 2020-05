El 60% de las pocas tiendas con venta 'on line' de Huesca no llegan a 5 pedidos al año

El 73% de los comercios de la ciudad de Huesca no dispone de venta 'on line' y del 27% y de los pocos que sí lo tienen, un 60% no tiene más de cinco pedidos al año. Este es uno de los datos más llamativos que ha arrojado un estudio sobre las necesidades de digitalización del sector que ha presentado este miércoles la Asociación de Comerciantes de Huesca en el Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19

Según han informado desde el Ayuntamiento de Huesca, este estudio, en el que han participado 175 profesionales, pone de manifiesto, por ejemplo, que el 60% de los negocios dispone de página web corporativa, pero que el 76% apenas la actualiza, lo que demuestra que no la consideran como una vía de generación de negocio.

Tres de cada cuatro no disponen de comercio electrónico y la principal razón que aducen es la falta de formación en márquetin 'on line'. El estudio también refleja que hay carencia de smartphones en los comercios para facilitar el pago con teléfono móvil.

Por todo ello la Asociación de Comerciantes, junto con una empresa especializada, elaborará una hoja de ruta en la que se concretarán una serie de medidas y ayudas para aquellos establecimientos que quieran apostar por la digitalización, han señalado las mismas fuentes.