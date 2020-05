Lágrimas de alegría de un oscense tras 35 días en la UCI: "Me habéis devuelto la vida"

"Muchas gracias a todos. Me habéis devuelto la vida y os habéis jugados las vuestras y la de vuestros familiares". Entre lágrimas y aplausos, este es el emotivo mensaje que ha dejado este lunes el empresario oscense Ignacio Almudévar, de 56 años, al abandonar por su propio pie el hospital San Jorge de Huesca, donde ha recibido el alta después de haber permanecido ingresado 50 días por coronavirus, 35 de ellos en la UCI.

Un auténtico calvario que comenzó el 12 de marzo. Aquel día salió a dar una vuelta en bicicleta y por la noche ya sintió algunas molestias estomacales. Al día siguiente el malestar fue en aumento y el día 14 ya se tuvo que ir a la cama con fiebre. Estaba en su pueblo, Coscullano, una pedanía del municipio de Loporzano muy cercana a Huesca, y decidió aislarse en una habitación. "Me daban la comida por el balcón y tenía mi propio baño", recuerda.

Llamó a los teléfonos habilitados por el Gobierno de Aragón y después de decenas de intentos, consiguió una respuesta "aunque me dijeron que los síntomas no correspondían con coronavirus". "Aquel fin de semana nos llegó a todos un vendaval que les pudo pillar desprevenidos, pero poner solo dos teléfonos disponibles fue un fallo garrafal. Nunca sé qué hubiera pasado si me hubieran contestado antes", opina.

Siguió durante nueve días confinado en su habitación a base únicamente de paracetamol pero al ver que la fiebre seguía sin bajarle, su mujer y su hija contactaron con el centro de salud y una ambulancia lo trasladó al hospital San Jorge de Huesca el 23 de marzo y al día siguiente lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo 35 días, 20 de ellos intubado con respiración artificial y sedado. De hecho, le tuvieron que hacer incluso una traqueotomía. Hace un año le diagnosticaron parkinson y ha estado luchando contra la enfermedad haciendo mucho deporte. "Y creo también que he podido salir de esta por eso, porque he llegado muy fuerte físicamente", afirma.

Salió de la UCI y después de dos semanas en planta estabilizándose, este lunes ha recibido por fin el alta. Y lo ha hecho "muy feliz porque lo he podido contar, algo que no han conseguido hacer las casi 27.000 personas que han fallecido en España, y saborear todo el cariño que me está dando a mí la gente".

Ahora le quedan muchas semanas por delante para lograr la hecuperación total (ha perdido 14 kilos y se ha quedado prácticamente sin fuerzas), pero no tiene ninguna prisa. "Esta semana me tengo que quedar en casa y la que viene ya podré salir a pasear un poco. Pero va a ser cuestión de tener mucha paciencia", reconoce.

Un vecino de Huesca, tras pasar los últimos 50 días ingresado en el hospital, recibe el alta.

Ignacio Almudévar asegura no tener suficientes palabras de agradecimiento para todo el personal sanitario y no sanitario del hospital, y especialmente de la UCI, con la doctora Teresa Omiste a la cabeza, "porque he vuelto a la vida gracias al trabajo de todos ellos, que son un equipo de diez en profesionalidad, en humanidad, en unidad de acción...", destaca.

Además, agradece el "inmenso apoyo y energía" que le ha llegado de sus familiares, amigos, de los compañeros de trabajo en su empresa Agropal, de la Federación de Polígonos Industriales de Huesca que preside, del Club Rotario, del Foro Huesca Excelente, de San Úrbez...

Pese a su complicada situación de salud, este empresario ha podido estar al tanto de la actualidad y considera "lamentable" el espectáculo de "desunión" que está dando la clase política española. Por ello, espera que esta crisis sea "un antes y un después" para recuperar valores "y salir de esta con el esfuerzo de todos".