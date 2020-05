El comercio reabre a medio gas en Huesca y la hostelería solo bajo mínimos

La ciudad de Huesca ha retomado este lunes la actividad comercial y hostelera de forma generalizada después de que la semana pasada los primeros solo pudieran trabajar con cita previa y los segundos, para servicios de comidas para llevar o a domicilio. No obstante, la afluencia de clientes ha estado muy limitada por las restricciones de aforo de locales y terrazas y las exigencias higiénico-sanitarias, además de que la meteorología tampoco ha acompañado. Así, la foto de este primer día de la fase 1 de desescalada en la capital oscense ha dejado comercios abiertos a medio gas y establecimientos hosteleros bajo mínimos aunque con los escasos veladores llenos durante algunas franjas horarias.

En el caso de la hostelería, la previsión inicial era que pudieran reabrir las terrazas en torno a los 40 establecimientos, aunque al final la meteorología ha podido reducir aún más esta cifra. Con todo, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, Carmelo Bosque, cree que hasta que no se pueda abrir al menos el 50% del interior de los locales, la mayoría de los negocios seguirán cerrados "porque hay que tener cuidado con la rentabilidad y nos estamos jugando el verano en función de lo que pase en esta etapa de desescalada". Además, no cree que en Huesca se vaya a disparar los servicios de comida a domicilio porque "vendemos emociones y eso se hace en nuestros propios locales".

Uno de los establecimientos que ha vuelto a la actividad este lunes ha sido el Alt Berlin, en la plaza de López Allué. "Hemos decidido abrir primero por el negocio y para sacar del ERTE al 75% de la plantilla y que tengan así una mayor remuneración. Pero también porque creo que después de 25 años agradeciendo la presencia de clientes, tenemos que aportar algo de nuestra parte para alcanzar esa nueva normalidad", ha señalado Roberto Dieste. En su caso tienen la ventaja del emplazamiento ya que al ser un espacio tan amplio "podemos poner una gran terraza para unas 90 personas cumpliendo con creces la distancia entre las mesas". Además, ofrecen comida para recoger.

En la zona centro han abierto muy pocos establecimientos, entre ellos el Bar Oscense. Allí se han sentado a tomar un vermú dos amigas, Rosa Lafarga y María Asunción Jimeno. La primera ha reconocido que ha visto "una ciudad extraña, como si estuviéramos en la película 'Matrix'" y se ha mostrado "indignada" por la actuación del Gobierno. Su amiga también se sentía en el velador "como en un decorado, algo irreal". "Además, me duele mucho oír risas y un ambiente como si no pasara nada porque yo soy médico jubilada y estoy disgustadísima por los miles de sanitarios que han caído enfermos y no tienen protección, porque mi corazón está con ellos", ha añadido.

En la principal arteria comercial de Huesca, el Coso, apenas la mitad de los establecimientos han abierto sus puertas este lunes. Los más pequeños tienen restricciones de aforo de entre una y tres personas solas al mismo tiempo, mientras que en los de mayor tamaño el límite llega a los diez clientes a la vez. En muchos se ofrecen mascarillas y hay geles desinfectantes disponibles.

Desde la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca aseguran que los establecimientos han abierto "ilusionadísimos, muy positivos y contentos de poder sacar todo el stock que tenemos en las tiendas", ha afirmado la presidenta, Susana Lacostena, quien ha asegurado que las citas previas de la semana pasada funcionaron "muy bien". En breve van a realizar un diagnóstico del sector para potenciar la digitalización y visualizarla.

"Emocionarte al ver nuestras calles llenas otra vez"

Coincidiendo con la activación de estos sectores y para intentar animar el consumo, las dos asociaciones lanzado la campaña 'Activa tus sentidos', financiada por el Ayuntamiento, que invita al público a volver a sentir el comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad a través de los sentidos y reactivar con ello el consumo.

La campaña se compone de un conjunto de imágenes que se distribuirán a partir de este martes en 30 mupis, cada una asociada a un sentido: el gusto para "saborear en nuestro restaurante favorito un buen plato y degustar los postres más típicos"; el oído para "entrar a un comercio y escuchar un ¿Hola, qué tal? ¿Te puedo ayudar?"; el olfato para "pasear por mi ciudad y oler a pan recién hecho, a café, el aroma de un perfume"; el tacto para "tocar en tu comercio el tejido de la ropa, las hojas de un libro, una flor"; y la vista para "emocionarte al ver nuestras calles llenas otra vez".

"No podemos obligar a los oscenses a comprar aquí solo por ser de Huesca, pero queremos hacerles sentir Huesca", ha destacado la presidenta de los comerciantes, Susana Lacostena, quien ha valorado muy positivamente la alianza con el sector hostelero.

La asociación ha creado, además, un adhesivo identificativo de 'Comercio Seguro' para trasmitir seguridad y tranquilidad a los usuarios que acudan a comprar, mostrando transparencia e informando de que en ese negocio se siguen las medidas de desinfección, protección, higiene y distancia.

Además, en unos días se pondrá en marcha una acción de ventas cruzadas en la que por compras superiores a 100 euros se realizarán descuentos para que los usuarios puedan realizar compras en otros sectores. "Una manera de activar y generar movimiento dentro del comercio y la hostelería de Huesca", han destacado.

Mientras, Carmelo Bosque, presidente de los hosteleros, ha destacado que es una campaña social, y también ha coincidido en la necesidad de que el comercio y la hostelería de la ciudad caminen unidos "porque muchas veces antes de ir a un restaurante a comer se pasea por la zona comercial colindante por lo que somos un reclamo muy importante". Además, ha propuesto al Ayuntamiento de Huesca lleva la campaña también a Zaragoza para atraer clientes de la capital aragonesa.

Por su parte, Rosa Gerbás, concejala de Desarrollo, Comercio y Turismo, también ha abundado en la importancia de que ambas asociaciones vayan "juntas de la mano" con el Ayuntamiento y aún más en estos momentos complicados. "Aquello que sentimos es algo que nos llega dentro y que recordamos", ha señalado en referencia a leitmotiv de la campaña.