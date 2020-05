Empiezan a reabrir los 350 consultorios de Huesca aunque sin atención presencial

El departamento de Sanidad ha dado luz vez a la reapertura progresiva de los cerca de 350 consultorios locales que hay repartidos por las zonas rurales de la provincia de Huesca. Este lunes, por ejemplo, ya volvieron a la actividad algunos ambulatorios en las comarcas de La Litera, Cinca Medio o Monegros aunque en principio sin consultas presenciales y con cita previa.

En el caso de La Litera y Cinca Medio, por ejemplo, se han reabierto los consultorios de San Esteban de Litera, Vencillón, Binaced o Esplús, respondiendo así a la demanda que habían planteado los alcaldes de estos municipios para que sus vecinos pudieran volver a disponer de este servicio. La mayoría llevaban cerrados desde el 15 de marzo, cuando el Servicio Aragonés de Salud dio instrucciones para reorganizar la actividad asistencial y concentrarla en las localidades más grandes para disminuir el riesgo de exposición de pacientes y personal sanitario.

La presencia del personal médico y de enfermería no será diaria, de momento. Así, esta semana habrá tres días de consulta en San Esteban de Litera (lunes, martes y jueves), en Vencillón (lunes, miércoles y viernes) y Esplús (lunes, miércoles y viernes) y dos en Binaced (martes y jueves).

No obstante, cualquier paciente deberá llamar antes por teléfono y no se puede acudir al consultorio hasta que el médico haya contactado con él. Se podrán coger citas por la web y por cita previa para que luego el médico o la médico les llame telefónicamente y expliquen el motivo de la consulta. Entonces se decidirá si es o no presencial.

También se tomarán medidas para que no coincidan los pacientes y en caso de que sea necesario, se mantendrán siempre las medidas de distanciamiento social. Cuando haya un caso sospechoso de covid-19, un equipo de rural centralizado en Binéfar se desplazará a valorar a ese paciente con la protección necesaria y valorarán qué hacer.

Los ayuntamientos colaborarán dotando a los consultorios locales de utensilios y productos de protección como termómetros infrarrojos, cubos grandes con pedal y bolsas, geles hidroalcohólicos y desinfectante de hogar y tejidos.

En el sector de Barbastro hay casi 150 consultorios y en el de Huesca, 196.Según explican desde Sanidad, durante este período sin actividad en los ambulatorios, los centros de salud han organizado la asistencia "de la forma más eficiente posible" y, como norma general, solo han estado utilizando los ambulatorios para visitar a algún paciente que después de la consulta telefónica se ha estimado necesario realizar consulta presencial. En algunos casos esta consulta se produce en el domicilio, y en otros, se indica al paciente que acuda al centro de salud.

"Las características de la enfermedad exigen la realización de un triaje de los pacientes, distanciamiento de los mismos, equipos de protección y circuitos diferentes. Todo ello es imposible de realizar en los consultorios locales", subrayan las mismas fuentes.

En cuanto a la reapertura, señalan que el equipo de Atención Primaria de cada centro de salud ha tomado medidas adaptándolas a su situación y posibilidades. "Ese es el criterio para que unos estén abiertos y otros cerrados". En todo caso, insisten en que estén en funcionamiento o no, en todos los puntos de Aragón se asegura la atención, por cualquiera de las tres vías: atención telefónica, presencial en el centro de salud o a domicilio.