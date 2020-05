Los negocios turísticos diseñan la era post-covid

No saben cuándo abrirán, ni cuál será su calendario de desescalada, pero por si acaso quieren estar preparados. Los empresarios turísticos del Sobrarbe, una de las comarcas punteras del sector en Aragón, lleva desde marzo preparándose para cuándo llegue el momento de abrir sus puertas. El desconfinamiento total no los cogerá desprevenidos porque, aprovechando que ahora mismo sus hoteles, bares y restaurantes están cerrados, han trabajado en la preparación de un protocolo de seguridad sanitaria con casi 80 medidas dirigidas a proteger a los clientes y a los empleados.

Quieren tenerlo todo previsto, desde el momento de la reserva a la entrega de la carta al comensal, pasando por el servicio de bebidas, los baños o la hora de pedir la cuenta. Su plan se basa en analizar todos los puntos críticos, donde se producen los contactos humanos: el libro de reservas, la entrada en el restaurante, las zonas de paso, pomos y percheros, cartas, la libreta de la comanda, la prueba del vino, coger la comida, recoger los cubiertos, pulsar la luz cuando uno va al baño...

La Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe está detrás de la búsqueda y adaptación de diferentes sistemas sanitarios y de higienización a adoptar en los establecimientos de cara a la nueva etapa de desescalada y la apertura después de la emergencia sanitaria. Un grupo de trabajo formado por cuatro empresarios de distintos perfiles de negocio han estudiado e investigado durante este tiempo el amplio abanico de medidas de higiene existentes en el mercado homologado. Su labor ha culminado en la redacción de un protocolo de seguridad aplicable a todas las empresas del sector.

Esta guía, que distingue entre medidas preventivas (para evitar el contacto) y correctoras (cuando no se han podido hacer efectivas las anteriores) arranca con la necesidad de un aforo máximo y la distancia entre las mesas. En el primer paso, el proceso de reserva, la recomendación es hacerlo por teléfono y whastapp. En la entrada al restaurante, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y cubos, así como nebulización con ozono cuando lo autorice Sanidad. Llegado el momento de entrar, las reservas se atienden por periodos de 5 o 10 minutos y un tablón colocado en el exterior informa del número de mesas y la situación, como si se tratara de una boda. Nada de tocar pomos y percheros, se dejan las puertas abiertas.

Plano de un restaurante con las medidas aplicadas para recibir a los clientes. Heraldo

En cuanto a la carta, una hoja por mesa, pantallas para explicarla y mejor leerla en el móvil, con terminales para la comanda. El autoservicio se minimiza y a la hora de probar el vino, el camarero guardará distancia con el cliente, llevando por supuesto guantes y mascarilla.

¿Qué pasa con el servicio? Pues el protocolo aconseja desinfectar cubiertos y platos en todos los usos, lavado industrial o uso desechable de manteles y servilletas, colocar mesas auxiliares (factible al tener menos mesas y más espacio en el comedor) o platos giratorios donde cada cliente coge su comida, así como dejar un cubilete para la recogida de cubiertos.

En los baños, lo recomendable es un dispensador de jabón y de papel, detector automático en el pulsador de la luz o del wc, simplificar el mecanismo de la puerta y colocar grifos de palanca. Y a la hora de pagar, mejor con tarjeta, bizum o paypal, máquinas para el cobro en efectivo y uso de trajes de protección para quien esté en la caja.

Esta guía no olvida el contacto con los proveedores, con un horario para la recepción o el uso de Epis cuando deban desenvolverse los paquetes; la elaboración de asados o emplatados con mascarillas y guantes; y el tratamiento en la zona de alimentos. Un capítulo aparte merece la seguridad laboral. En este aspecto, el protocolo pasa por el uso de Epis, la desinfección frecuente de manos, la distancia con clientes y otros empleados o compartir los mínimos objetos. También identificar a la población de riesgo, establecer distancias mínimas de 2 metros en vestuarios y turnos o desinfectar la ropa de trabajo. Es necesario al mismo tiempo fomentar el teletrabajo cuando sea posible, usar tecnologías para evitar reuniones y hacer limpiezas profundas en cada cambio de turnos.

En total, casi 80 medidas que han obligado al sector a trabajar duro en los preparativos. El coronavirus les pilló en el arranque de la temporada y desde entonces se han reinventado con iniciativas como la campaña 'Sobrarbe Te Cuida' que invita a más de un centenar de sanitarios de todo el país a recuperar la energía en este territorio lleno de naturaleza y tranquilidad.

Fue el primer paso. Le siguió la formación de unos grupos de trabajo de la asociación turística, uno de ellos para elaborar un protocolo de adaptación de los establecimientos frente a la covid. Lo forman Iván Muro, del Asador Vértigo (Fiscal), un restaurante con terraza; Alfredo Bergua, de Casas La Ribera, turismo rural en Escalona; María Bellosta, del hotel Monasterio de Boltaña, de cinco estrellas; y Jorge Rabal, del restaurante y los apartamentos turísticos Balcón del Pirineo, en Buesa (Broto). "Teníamos la inquietud de qué iba a pasar y cómo podíamos anticiparnos, pensando en la protección de los clientes y los trabajadores y en conseguir el material de seguridad necesario para no enfrentarnos a un problema de desabastecimiento", explica Jorge Rabal.

Se han tenido en cuenta dos modelos, el de los restaurantes y el de los alojamientos. "Hemos analizado los puntos de contacto de los trabajadores y los clientes, considerándolos puntos críticos, y de ahí hemos establecido medidas preventivas y correctoras, incluyendo el contacto con los proveedores y la estrategia de comunicación al cliente porque, aunque la gente ya se está concienciando, el cambio va a ser importante. El cliente tendrá que venir no cuándo quiera sino con un horario determinado y todo estará más protocolizado. Aunque haya más personal, las esperas también tendrán que ser mayores", comenta este representante de la asociación turística.

Este protocolo parte de la idea de digitalizar todo lo que sea posible, evitando los elementos táctiles, desde el libro de reservas a la carta. "Si tienes que dejar la carta en papel, será una hoja, que te puedas llevar a casa como en las bodas, y con enlaces QR para explicar los platos". El uso de terminales por parte de los camareros, ya bastante generalizados, permite que la comanda llegue a la vez a la cocina y se eviten contactos y tocar el papel.

El hecho de que el manual esté preparado no quiere decir que la apertura sea inmediata. "Una cosa es que se pueda abrir y otra que sea rentable. A lo mejor las terrazas de Zaragoza se llenan al 50%, pero nosotros vivimos en un pueblo a 160 km de Zaragoza y 300 km de Barcelona, y nuestros clientes no pueden salir de la provincia", señala este empresario, quien destaca también la necesidad de flexibilizar los Erte porque "si abres al 50% y necesitas contratar todo el personal, no es rentable".

Ya han pasado dos meses muy malos. En su caso, da por perdido el 25% de la facturación de todo el año, "y no es cuestión de abrir para generar gastos, sería un suicidio económico. Esperaremos a que haya seguridad de que se puede trabajar". Lo principal, concluye, es el control de la pandemia para que la gente pueda moverse.