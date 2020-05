El juez envía a prisión al guardia civil que apuñaló a un compañero y a su hija y deja libres sin cargos a los otros dos detenidos

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del guardia civil de 49 años que el pasado sábado apuñaló a en plena calle a un vecino y compañero del Cuerpo, cabo de 51 años, y a su hija, de solo 16. Mientras, los otros dos jóvenes que fueron arrestados el lunes por la Policía Nacional por haber inducido presuntamente al autor material a cometer la brutal agresión han quedado en libertad sin cargos. La víctima, por su parte, continúa estable dentro de la gravedad en la UCI del hospital San Jorge.

La Policía Nacional ha trasladado a los tres detenidos a primera hora de la mañana a dependencias judiciales. Allí, el guardia civil ha sido sometido a un examen psicológico por parte del equipo forense y posteriormente ha declarado ante el juez representado por la abogada Arantxa Guarga. En sus manifestaciones, según fuentes judiciales, ha asegurado no recordar nada del momento de la agresión y ha esgrimido que tenía "problemas vecinales" con la víctima, que vive con su familia en el domicilio de la planta de arriba. El juez ha atendido la petición de la Fiscalía y de la acusación particular, representada por la letrada Carmen Cifuentes, le ha enviado a prisión por presuntos delitos de tentativa de asesinato y de lesiones.

Por su parte, los dos jóvenes que fueron arrestados el lunes por su presunta implicación con los hechos, tras una operación en la que participó un equipo de los Grupos Operaivos Especiales de Seguridad (GOES) desplazado desde Zaragoza, han afirmado no conocer personalmente ni al agresor ni a la víctima, pese a que son vecinos "pared con pared" con la familia de este último. A la vista de sus declaraciones y de las pruebas practicadas hasta ahora, el juez ha decidido su puesta en libertad por no tener ningún indicio de su participación en la inducción de los delitos imputados al guardia civil. Uno de ellos está defendido por el letrado José María Oliván.

La víctima recibió 14 cuchilladas, algunas de ellas en la zona traqueal y otras muy cerca de órganos vitales. Su hija, de 16 años, ya fue dada de alta el domingo de las lesiones menos graves (cinco cortes en diversas partes del cuerpo) que también sufrió al intentar defender a su padre ya se que echó encima de su cuerpo cuando había caído al suelo para evitar que le siguiera acuchillando. El agresor le atacó de forma sorpresiva por la espalda.

Varios testigos acudieron rápidamente en auxilio de las dos víctimas y retuvieron al atacante hasta que llegó la Policía. Los servicios sanitarios estabilizaron al cabo y lo evacuaron al hospital.