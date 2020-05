Guiño oscense en una versión viral de David Bustamante sobre el confinamiento

David Bustamante ha hecho este fin de semana un "regalo" a todos sus fans con una divertida versión sobre el confinamiento que ya se ha hecho viral (en apenas 12 horas supera las 134.000 visualizaciones) y que tiene un guiño oscense. Y es que entre los 'invitados' que aparecen en este minivideoclip hecho en casa están los técnicos de la empresa de sonido Rampa, de Huesca, que le acompañan en sus giras desde hace ya muchos años y que siempre los ha considerado como de su familia por los mensajes de cariño que les ha lanzado públicamente.

"Este es un regalo de parte de todo mi equipo y este que os quiere con locura, con la única intención de arrancaros una sonrisa. Muero de ganas por hacer lo que más me gusta que es cantaros desde mi lugar favorito, ¡El escenario! ¡Gracias por estar iempre ahí!", ha publicado el cantante en su perfil de Instagram.

Desde que Bustamante salió de la academia de Operación Triunfo en el año 2002, todas las giras ha confiado el tema técnico a Rampa. Y cinco de ellos (Paster, Martin, Tachu , Io y Gonzalo) salen en el vídeo realizando desde sus propias casas la misma coreografía con la que el cantante suele cerrar sus conciertos acompañado de todo su equipo en el escenario. Algo que surgió por casualidad y que se ha convertido en un ritual.

También aparece su banda, formada por los músicos Jesús Lavilla (piano), Xavi Reija (batería), Charlie Moreno (bajo), Javi Arpa (guitarra) y Marc Quintillá (ukelele), así como el asistente personal Mariano Guía, el tour manager Álex Aparicio y también Nando Escuder, el conductor de la furgoneta que emplean y encargado también de las redes sociales durante las giras

El cántabro ha elegido su tema 'Feliz' para este vídeo, aunque con la letra algo cambiada:

Bustamante ha elegido su canción 'Feliz' aunque haciendo una nueva versión, llena de humor, sobre cómo está viviendo el confinamiento: "Algo ha cambiado cuando desperté; una sonrisa yo me dibujé; voy a aprender alguna cosa, que nunca probé; para bailar la tarde entera; para reír siempre que quieras; me encanta con que a tu manera te diviertas hoy; feliz con lo que tengo uoh ohh!; en mi confinamiento uoh ohh!; este es mi momento para hacerte reír; completamente libre; no hay sueños imposibles; soy dueño de mi tiempo hasta que pueda salir; contigo aquí yo soy feliz; bailando así yo soy feliz; haciendo gym, yo soy feliz; y hasta sin salir, yo soy feliz".