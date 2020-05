El alpinista Jonatan García celebra el fin de la cuarentena con su subida 99 al Aneto

Este fin de semana, millones de personas se han echado a las calles para volver a disfrutar de los paseos y de la actividad deportiva al aire libre después de casi 50 días de confinamiento. Y hay quien ha querido celebrarlo por todo lo alto, como Jonatan García, el montañero vasco afincado en Benasque desde hace más de un año y medio y que el sábado estrenó su recuperada 'libertad' anotándose su subida número 99 al pico Aneto, el techo de los Pirineos.

Recuperado ya de las congelaciones que sufrió en la expedición que compartió el pasado invierno con el también alpinista Alex Txikon al Himalaya, y que le dejó a las puertas del Everest tras sufrir una caída en una grieta de 12 metros, Jonatan García reconoce que estaba ansioso por volver a disfrutar de su gran pasión, la montaña, ya que la cuarentena se le ha hecho "muy dura". Y eso que está acostumbrado a tener que estar aislado horas y días en una pequeña tienda de campaña. "La gente me decía que yo no podía estar pasándolo mal después de todo lo que he sufrido en las expediciones, pero sí que lo he llevado mal porque en la montaña es algo que eliges tú y que sabes que va a durar dos o tres días quizá, pero que te lo impongan en su casa y que sean 40 o 50 días es muy distinto", señala.

Y aunque no podía salir a entrenar al aire libre, hizo todo lo posible en casa durante estas semanas para mantenerse en forma haciendo ejercicio con las escaleras, con un rocódromo doméstico que tiene, las pesas... "En ese sentido, he tenido suerte".

Conoce muy bien el entorno después de casi un centenar de ascensiones solo al Aneto y asegura que se sorprendió del paisaje porque "nunca había visto la montaña tan salvaje, además me encontré con unos 50 sarrios, ardillas, marmotas... y ninguna huella".

Al no poder emplear el vehículo para desplazamientos para hacer deportes, salió de Benasque a las 7.30 en bicicleta de montaña hasta el refugio de Coronas, un trayecto de 14 kilómetros (1 hora y 40 minutos) en los que se encontró muchas avalanchas de nieve, de rocas y de pinos. Y de allí emprendió la subida a pie. "Pensé en llevarme los esquís pero al final lo descarté y total que había más nieve de la que me había imaginado", recuerda.

Eligió la ruta del corredor Sita, en la cara sur del Aneto. Y al llegar a la cumbre descubrió que apenas se veía la emblemática cruz ya que "estaba casi toda tapada por la nieve". Tampoco se veían las habituales piedras del paso de Mahoma. "He subido muchas veces y esta ha sido de las más técnicas", afirma. Sobre las 17.00 ya estaba de regreso en casa.

Jonatan García se confiesa un "enamorado" del valle de Benasque y, de hecho, cree que es "el mejor sitio del mundo" para poder disfrutar del desconfinamiento. Actualmente está aprovechando también para sacarse el título de guía de montaña y ya piensa en cómo celebrar la ascensión número 100 al Aneto. "Me hubiera gustado subir con un montón de amigos y hacer algo especial, pero con las restricciones de movilidad que hay tendré que dejarlo para más adelante. Aunque como a partir del 11 de mayo ya podré ir con un compañero, igual preparo algo con mi amigo Ángel Cerillo", avanza.