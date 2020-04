Lambán reconoce fallos de coordinación en el dispositivo del matadero de Binéfar

El presidente del Gobierno de Aragón ha reconocido este domingo "algún fallo de coordinación" en el dispositivo montado el día anterior en el matadero de Binéfar donde se registraron aglomeraciones para someterse a las pruebas de coronavirus. "Se había citado a 80 personas por hora, pero se produjo una aglomeración que sinceramente no estaba prevista. Evidentemente algún fallo de coordinación debió haber entre todos los que tenían que intervenir en el normal desarrollo de la actividad", ha declarado Javier Lambán en la rueda de prensa posterior a la videoconferencia que todos los presidentes autonómicos mantienen con Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha precisado a continuación, no se plantea investigar quién fue el responsable, porque lo importante es que no vuelva a suceder. "En este momento yo no me planteo hacer requisitorias o iniciar pesquisas para saber qué fue exactamente lo que pasó sino sobre todo, una vez visto, tratar por todos los medios de que no se vuelva a repetir, y no tengan lugar en ningún otro punto de la Comunidad". El operativo lo organizaron las autoridades sanitarias en coordinación con la empresa Litera Meat. También había presencia de la Guardia Civil y la Policía Local.

Lambán se ha referido al brote de la epidemia detectado en Binéfar para anunciar la realización de más test rápidos (la próxima semana se harán en el otro matadero, el de Fribin). Ha dicho que esta zona del territorio aragonés y ese municipio en particular "y los dos mataderos" centran "la atención prioritaria del Salud". "Se van a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para aislar posibles contagios y dejar a salvo a los que no estén contagiados".

Respecto al funcionamiento de esas empresas, ha añadido que "se procurará como en todos los casos mantener la actividad, pero sin ningún tipo de riesgo". La cuestión se tratará mañana en el Consejo de Gobierno, ha informado el presidente, para que la población de Binéfar se sienta "absolutamente a salvo y amparados" por las autoridades sanitarias respecto a posibles contagios.

El Ayuntamiento de Binéfar, una vez confirmados los resultados de los 742 test que se realizaron el sábado, con el resultado de 178 positivos (24%), ha solicitado que se tomen todas las medidas oportunas para frenar la epidemia. Teniendo en cuenta que un 55% de población reside en territorio aragonés y el resto, un 45%, en Cataluña, considera que habrá que determinar en qué medida afecta la infección a cada uno de estos dos grupos poblacionales y si hay que determinar acciones preventivas extraordinarias, "que corresponde dictar a Salud Pública".

De momento, el Servicio Social de Base de la Comarca de la Litera está haciendo ya un análisis de los positivos, junto con Salud Pública, para que los confinamientos sean efectivos. El Ayuntamiento va a colaborar ofreciendo las instalaciones necesarias para frenar los contagios y llevar a cabo el seguimiento y control de los positivos.

Respecto a la polémica por las aglomeraciones, ha destacado el gran operativo sanitario que desplegó Salud Pública con personal de atención primaria del sector sanitario de Barbastro, en las instalaciones de la empresa cárnica donde se realizaron los test. "No solo porque es el más importante que se ha llevado a cabo en nuestro territorio, sino porque, debido a que urgía actuar, se organizó en menos de doce horas a pesar de su complejidad". Por ello, agrade el esfuerzo realizado por los profesionales, sobre todo las 15 enfermeras, el Servicio Social de Base de la Comarca de la Litera, Salud Pública y el resto de personal implicado en este operativo.

"El Ayuntamiento envió, en cuanto tuvo constancia, refuerzos de la Policía Local para colaborar con la Guardia Civil en las tareas de orden público. No obstante, este incidente se pudo revertir y, una vez ordenado por los cuerpos de seguridad, se mantuvieron las distancias recomendadas el resto de la jornada", ha señalado en su comunicado, donde por último traslada un mensaje a las personas que han dado positivo en Covid-19 para que sepan que se les prestará toda la atención y ayuda que necesiten para superar esta situación y que recuperar pronto su salud.