'Manolet', el ganadero benasqués invitado al vídeo del 30 aniversario de '20 de abril'

'20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás?. ¿Te sorprende que te escriba?. Tanto tiempo, es normal…'. En estas fechas de confinamiento y coincidiendo con el trigésimo aniversario del que ha sido el mayor de sus éxitos discográficos, la banda Celtas Cortos ha recuperado su canción '20 de abril' con una reedición del tema cuya recaudación irá destinada a la organización Médicos Sin Fronteras. En ella han participado artistas como Amaral, Rozalén, Reincidentes, Carlos Tarque, Ska-P, La Pegatina, Despistaos, Sidonie o Mikel Izal. Lo ha hecho, además, con la publicación de un vídeo que da visibilidad a quienes están en primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus: los trabajadores sanitarios y el resto del personal de los hospitales o la Cruz Roja, los agentes de los cuerpos de seguridad, los empleados de supermercados, tiendas y estancos o los agricultores o ganaderos cuyo desempeño es imprescindible en estos días de crisis.

Uno de estos últimos es el ganadero benasqués Manuel Lamora, Manolet, a quien el líder de Celtas Cortos, Jesús Cifuentes, pidió hace unos días imágenes de su trabajo diario para incluirlas en el montaje final de la grabación y que ahora coprotagoniza este video que sigue teniendo como eje central la mítica cabaña del Tormo –que no del Turmo, como por error se la llamó y se la sigue llamando en la canción- que el narrador-cantante rememora como escenario de una fantástica noche en el valle de Benasque.

"Mi participación en el video es una anécdota, una chorrada, pero hoy al ir a desayunar he ido a mirar el whatsapp y me he encontrado cientos de mensajes, bastantes de ellos de gentes a las que hace años que no veo", comenta un Manolet para quien esta cabaña del Tormo tiene un especial valor sentimental y profesional ya que, como ganadero, la suele utilizar como refugio en sus tareas de pastoreo por el Valle de Estós. "Es una cabaña de vaqueros que lleva allí desde hace cientos de años y que en los últimos se ha rehabilitado y dotado de servicios imprescindibles, en buena parte por 'culpa' de Celtas Cortos y su canción que la han hecho tremendamente conocida", afirma, destacando que estas reformas –realizadas hace tres años tras una exitosa campaña de micromecenazgo por internet emprendida por la comunidad de propietarios del monte de Estós- "nos ha venido muy bien a todos los que vivimos de la ganadería por estas tierras, que nos podemos quedar en ella durante el verano, y le ha supuesto también una potenciación turística que no está de más".

Amigo de Cifuentes desde su primera estancia en el Valle de Benasque, Lamora reconoce que la canción le gusta. "Jesús me la puso el otro día por teléfono al pedirme imágenes mías para el montaje audiovisual y lo cierto es que me gustó y me gustó también, y especialmente, el fin solidario de su nuevo lanzamiento", señala Lamora, que ha vivido muy de cerca la tragedia de la pandemia y para quien estos días no son los más adecuados para las risas y las bromas "por respeto a todos quienes están sufriendo sanitaria o laboralmente por el coronavirus".

También el empresario y promotor Aurelio García es muy amigo "desde hace muchísimos años" de Jesús Cifuentes y del resto de los integrantes de la banda vallisoletana, "aunque –puntualiza- la historia de la cabaña del Tormo es anterior a esta amistad". La especial importancia que tuvo y sigue teniendo la canción en la historia del grupo y su vinculación con el valle de Benasque llevó a Cifuentes y García a plantearse hace ya bastante tiempo la necesidad de rodar un videoclip sobre el tema. "Cuando por fin el asunto salió adelante, yo me impliqué en la coordinación del proyecto que ha sido rodado por los hermanos Sáez de Canfranc", explica este último, recalcando que el resultado final «me ha encantado» y desvelando que la especial relación existente con Celtas Cortos "va a permitir vincularlos en breve mucho más estrechamente con el Valle de Benasque en distintos proyectos y actividades".

La cabaña del Tormo pertenece a la Comunidad de Propietarios del Monte de Estós, en cuyas tierras se encuentra. Su presidente, Miguel Ángel López, considera que la canción de la banda de Valladolid "dio en su día mucha notoriedad al Valle de Benasque" aunque comenta que "aún son muchos los que se siguen sorprendiendo cuando se enteran de que esa es la cabaña en que se inspira la canción".

Reconoce López que el tema fue "fundamental" a la hora de lanzar la campaña de crowdfunding y que la rehabilitación ha sido fundamental para adecentar y acondicionar esta cabaña clave para garantizar "unas condiciones dignas" a los ganaderos que suben a la montaña con sus ganados. "Para nosotros es un recinto icónico y pretendemos seguir manteniéndolo durante muchos años con la estructura que tiene y adaptando su interior a las necesidades de sus usuarios y en este empeño la canción de Celtas Cortos nos ha ayudado y nos sigue ayudando muchísimo".

La comunidad de propietarios del monte de Estós cuenta con 4.000 hectáreas de terreno en el valle, un paraje de singular belleza situado en pleno Parque Natural Posets-Maladeta. Es la zona más representativa de la pervivencia de la ganadería extensiva en el Valle de Benasque y sus pastos comunales acogen cada verano la estancia de 800 vacas acompañadas con sus terneros, un aprovechamiento milenario que ha marcado su paisaje. Según todos los interesados, la rehabilitación realizada en la cabaña del Tormo ha supuesto la dignificación de las condiciones de los vaqueros, lo que favorece la presencia de los animales en la montaña y, con ello, la sostenibilidad de la ganadería extensiva en un espacio de alto valor ecológico que depende de ella para mantenerse.