Luis Felipe pide recursos económicos para Huesca a los presidentes de España y Aragón

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha pedido al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón recursos económicos para la ciudad a través de sendas cartas enviadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán. Además, también ha enviado una misiva al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, solicitando que los ayuntamientos puedan disponer libremente del superávit, al menos temporalmente, ante la situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus.

El alcalde ha recordado que el pasado 18 de marzo se publicó un Real Decreto por el que, a través del Ministerio de Derechos Sociales, se destinaban 300 millones de euros a las comunidades autónomas para su reparto entre las entidades locales. Por ello, en su carta a Javier Lambán, Luis Felipe señala que aunque es "plenamente consciente de que el Gobierno de España no ha transmitido todavía las instrucciones para su distribución, siendo el único recurso económico aprobado específicamente para las entidades locales, sería de gran ayuda que su abono pudiera realizarse con prontitud".

En su misiva a Pedro Sánchez, Felipe recuerda que los ayuntamientos han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que ahora "es el momento de que haya un gesto no con los ayuntamientos, sino con los ciudadanos". "Cuando una familia no tiene recursos para alimentar a sus hijos, o para pagar el recibo de la luz, somos los ayuntamientos quienes les atendemos. De ahí que considere que esta petición no es para las administraciones locales, sino que va dirigida a los ciudadanos con más dificultades sociales", ha aseverado el alcalde.

Luis Felipe ha recordado en estas cartas que los ayuntamientos están al frente de las políticas sociales que han sido necesarias poner en marcha como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19. "Y lo hemos hecho con determinación, sacando recursos de donde no los había y sin ayuda de otras administraciones públicas. Hay que tener en cuenta todas estas circunstancias y proponer las modificaciones legislativas necesarias para que los ayuntamientos podamos disponer libremente de los remanentes de tesorería sin necesidad de tener que dedicarlos a Inversiones Financieramente Sostenibles, que autoriza el Ministerio de Hacienda", ha señalado el alcalde.

El Gobierno ya ha permitido dedicar un 20% de ese superávit a gastos sociales, pero como ha remarcado Luis Felipe, "ese porcentaje es insuficiente y nos llevará a entrar en difíciles situaciones financieras y de tesorería". El alcalde también ha transmitido al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a la FEMP el apoyo de la ciudad de Huesca, y el suyo propio, en estos difíciles momentos.