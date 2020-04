Sanitarios de Huesca reiteran su denuncia: “Dan por válidas bolsas de basuras como equipos de protección”

El desmentido del hospital San Jorge de Huesca a las denuncias de los profesionales sobre la falta de material incluso en servicios críticos como la unidad de cuidados intensivos, ha provocado el malestar de trabajadores, representantes sindicales e incluso el Colegio de Médicos, que han reiterado las quejas respecto a la reutilización de mascarillas mucho más allá del tiempo recomendable o la confección de batas con bolsas de basura.

“Llevo la misma mascarilla FPP2 desde hace 10 o 12 días. Sobre esta me pongo otra quirúrgica. Y sobre la bata de papel fino, una hecha con una bolsa de basura grande para el cuerpo y dos pequeñas para los brazos. La gente corta el patrón y luego las pega con cinta aislante. ¿Que si hay material? Claro, pero una mascarilla que tendría que servir para un día la llevamos una o dos semanas y los gorros son de ducha, donados por hoteles. Sí tenemos suficientes guantes”. Con este testimonio, una empleada del hospital San Jorge que trata a pacientes Covid-19 ha querido responder al comunicado del hospital, que el miércoles reaccionó contundentemente a las denuncias de profesionales sanitarios sobre la escasez de material homologado en los equipos de protección individual (EPI) diciendo que "hay stock suficiente".

Según el presidente del Colegio de Médicos, José Borrel, los propios profesionales han desmentido la información oficial del hospital. "Es ahora cuando han empezado a vaciar los almacenes, donde tienen mucho material”, después de que hasta el organismo colegial comprara epis por su cuenta para repartir en los centros sanitarios. “¿A qué llaman equipo de protección individual?", se pregunta. “No todo vale. Hay una normativa europea de riesgos laborales. A mí no me sirve que Salud Laboral dé por válidas unas bolsas de basura. Tampoco que hayan mandado muchos guantes, porque aparentemente todos son iguales, pero unos son para manipular alimentos y otros para virus. Por algo las cajas llevan símbolos”, ha declarado.

Borrel echa en falta el papel de los sindicatos no profesionales. “¿Permitirían que estuvieran trabajando en cualquier otra empresa gente sin equipos de protección individual?”. Y valora las disculpas ofrecidas por el presidente Lambán por los errores cometidos, aunque pide que otros responsables “hagan lo mismo”. También ofrece una mano tendida para colaborar siempre que se respete a los profesionales sanitarios.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería se suma a las críticas. Según el secretario autonómico, José Hernández, ha estado recibiendo llamadas de trabajadores del San Jorge contradiciendo el desmentido oficial, “porque con las mascarillas FPP2 se pegan hasta 20 días, y a veces incluso las llevan grapadas porque se les rompe las sujeciones, y esto pasa tanto en la uci como en planta”. Otra de las carencias son las batas, “y también faltan cubos negros para echar los residuos”.

Por su parte, el presidente de la junta de personal del sector sanitario de Huesca, Ramón Boria, sin querer entrar en polémicas con la administración, coincide en las denuncias sobre el uso de bolsas de basura. “Hay una clara falta de material y seguimos reciclando, como las mascarillas de un solo uso utilizadas para una semana. Nos consta que la administración hace esfuerzos por conseguirlo, y también los trabajadores, que cosen las batas con esas bolsas a partir de un patrón”. Y si hay carencia en los hospitales, el problema se agudiza en las residencias, "aunque se está repartiendo material". También en atención primaria, donde hay que acudir a atender enfermos a domicilio, a veces desconociendo que es un contagiado, sin la protección suficiente.

La polémica salió a relucir durante la comparecencia del Gobierno de Aragón, el pasado jueves, para actualizar los datos del coronavirus. Al ser preguntado al respecto, el gerente del Salud, Javier Marión, aseguró que “afortunadamente” hay “suficientes” equipos de protección individual y la distribución se hace “de manera continuada a los centros de salud y a los hospitales”.

Según este responsable sanitario, no existen problemas en el suministro de mascarillas tanto quirúrgicas como FFP2 y FFP3, y si surgen inconvenientes de distribución procuran corregirlos. “Es verdad que la situación es un poco diferente con las batas”, reconoció, porque la mayor parte son importadas. Para solventarlo las producen empresas, algunas aragonesas y otras riojanas, y pequeños talleres “con tejidos similares a las que tienen todos los marchamos y todos los permisos”, pero se han dado como “válidas”. De ahí que haya diversidad de modelos de batas y delantales "porque hay que combinar unos tipos con otros". “No son las que se importan de China pero nuestros servicios de prevención de riesgos laborales entienden que son útiles”.

Concluyó diciendo que “trabajamos para que tengan los medios disponibles”. A su juicio, la disponibilidad de recursos es "suficiente" para el estadio actual de la pandemia", en referencia a a que "está bajando la presión asistencial en todos los ámbitos", tanto en el servicio del 061 como en atención primaria y en los hospitales, con "más altas que ingresos" y menos pacientes en Cuidados Intensivos.