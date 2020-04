Diez horas trabajando en la uci con una bolsa de basura encima

La escasez de material que vienen denunciando en las últimas semanas los profesionales sanitarios también llega a uno de los puntos más críticos del sistema, las unidades de cuidados intensivos. Es el caso del hospital San Jorge de Huesca, por ejemplo, donde en los primeros días de combate de la pandemia del coronavirus el personal médico y de enfermería sí contaba con suficientes batas impermeables para protegerse, "pero se acabaron y desde entonces están trabajando en unos casos con monos donados por una empresa y en otros con batas no homologadas cubiertas con bolsas de basura con mangas y hasta los tobillos que alguien ha hecho en su casa", critican fuentes sanitarias.

Destacan, además, que a diferencia de las salas de cuidados intensivos de hospitales más grandes donde hay una zona ‘limpia’ que permite ir con un material de protección más ligero y otra ‘sucia’ que exige medidas mucho más estrictas, en San Jorge el espacio de la UCI no es tan amplio por lo que no hay dos áreas distintas sino que todo está considerada como ‘sucio’. Ello obliga al personal a permanecer en su interior el turno entero (7 horas por la mañana y por la tarde y 10 por la noche). "Y tienen que estar todas esas horas con todo puesto, es decir, dos mascarillas, gafas, bata y bolsa de basura, que no transpira para nada", señalan.

Para "aliviar" esa incomodidad, han llegado a un acuerdo entre el propio personal para tener al menos un pequeño descanso en cada turno para poder salir fuera a beber y comer algo y también para ir al baño.

Además de las batas, la otra gran carencia son las mascarillas ya que en la UCI, al igual que ocurre en otros servicios del hospital como Urgencias, la falta de stock obliga a los profesionales a tener que reutilizarlas. "Deberían cambiarlas cada turno y las están alargando hasta seis", afirman.

Las mismas fuentes insisten en que en el caso de San Jorge, la carga de trabajo de la UCI, con una decena de pacientes de media, no es problema porque además se ha reforzado la plantilla con personal de otros servicios. Además, recalcan que se están volcando para atender a los pacientes lo mejor posible ofreciéndose incluso a cubrir más turnos si es necesario. "Pero necesitan tener una buena protección", resumen.