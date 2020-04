Un camión lituano se cuela por error por enésima vez en una pista forestal de Plan

¿Qué hace un camión lituano a 1.700 metros de altitud, en medio de la nieve, en una pista forestal? Para el común de los mortales resulta una situación insólita, pero no para los vecinos de Plan, acostumbrados con demasiada frecuencia a tener que echar una mano a los transportistas de ese país que, debido a un error del GPS, se cuelan en la pista que conduce a la localidad de Chía, en el vecino valle de Benasque.

Ha vuelto a ocurrir. El pasado martes, la Guardia Civil, Protección Civil y una máquina quitanieves tuvieron que acudir en auxilio de un camionero que se quedó atascado en la cota 1.700. El transportista, de nacionalidad lituana, llegó allí siguiendo las indicaciones, equivocadas, de su localizador. En este caso, como en los anteriores, se repite el patrón: se trataba de un conductor de nacionalidad lituana, perteneciente a una multinacional con sede en Bruselas, que lleva mercancía procedente de una empresa del sector sanitario de Sabiñánigo.

"En dos años ha ocurrido 30 o 40 veces. A veces, pasan por el pueblo y conseguimos pararlos antes de que lleguen a la pista. Si hay suerte, nos entienden y si quieren, se dan la vuelta. Pero otras veces o no los vemos o no hacen caso y acaban en la pista atascados. Al último lo paró la nieve", explica Miguel Lacambra, teniente de alcalde de Plan. En ese camino, llega un punto en el que ya no pueden seguir por la pendiente de la rampa y las curvas, y ahí vienen los problemas.

El último rescate no fue sencillo. Un vecino lo vio, llamó al alcalde y después llegó la Guardia Civil, Protección Civil y un tractor con pala quitanieves. Con ayuda de todos, finalmente el camionero pudo dar la vuelta y desandar el camino hasta llegar a la carretera. "Solo hablan lituano, alguno ruso, pero ni inglés ni francés, nos entendemos por gestos", explica el teniente de alcalde refiriéndose a las dificultades en la comunicación con los conductores, que a veces van en manga corta, con poco dinero y ni siquiera llevan mapa.

El camión, de grandes dimensiones, se quedó atascado en la nieve. Heraldo

No es la primera vez que el Ayuntamiento denuncia este problema, pero hasta ahora no ha conseguido darle solución. Se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la Dirección General de Carreteras para que al menos instale una señal de advertencia en su idioma o en ruso, o con información gráfica que puedan entender.

También se han puesto en contacto con la empresa de Sabiñánigo para la que realiza el servicio, a la que agradecen la atención prestada, porque incluso se hizo cargo del coste de una valla de protección rota por uno de los camiones. Esta ha intentado hacer gestiones con la compañía de transporte, pero hasta ahora sin resultado. "Es un trastorno para todos, pero sobre todo para el camionero", señala Lacambra, que insiste a Carreteras para al menos colocar una señal de advertencia.