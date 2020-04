Sanitarios del San Jorge de Huesca agradecen las donaciones del material que les permite seguir trabajando

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que en estos momentos el Ejecutivo cubre "de manera sobrada" las necesidades de material tras reconocer que se han sufrido "dificultades" por el colapso del mercado internacional. Sanitarios del hospital San Jorge de Huesca esperan que parte de esos elementos de protección lleguen hasta este centro, donde se mantienen las carencias. Los profesionales señalan que de no ser por las donaciones de particulares y empresas "no podríamos trabajar".

Un grupo de estos sanitarios quiere agradecer las muestras de solidaridad que cada día llegan a la puerta del hospital en forma de batas hechas con bolsas de basura, delantales, pantallas de protección y gorros de ducha que utilizan como sustitutivos de los EPI. Algunos paquetes incluso llevan notas de ánimo y cariño. "Se han volcado con nosotros y gracias a ellos podemos seguir trabajando en ciertas condiciones, podemos sobrellevar esta situación". Estas donaciones se guardan en el almacén y jornada a jornada el personal encargado del material las distribuye entre los diferentes servicios del hospital.

Hasta el San Jorge han llegado pantallas protectoras de rostro donadas por Julio Luzán, Podoactiva y el Rotary Club; gorros de ducha de varios hoteles de la capital oscense y la provincia, como el Tierra de Biescas, y mascarillas que este mismo lunes ha donado la SD Huesca. "Hace días que no tenemos guantes de nitrilo y utilizamos de látex, que es como si no llevaras nada porque al ser porosos no protegen", explican.

Según denuncian, el Gobierno de Aragón "no ha mandado nada". Los sanitarios indican que deberían llevar batas quirúrgicas impermeables y homologadas y que ante la falta de estas se ponen una bata verde porosa y, encima de ella, "los delantales que la gente nos hace o las batas hechas con bolsas de basura". Denuncian también que las mascarillas de filtro que utilizan para tratar a pacientes infectados de Covid-19 y que normalmente deben emplearse unas ocho horas, ellos las tienen que usar durante una semana, "y bajo firma". Ante su deterioro algunos tienen que graparlas para poder seguir empleándolas.

40 batas

Hasta el servicio de Urgencias del hospital San Jorge de Huesca han llegado este lunes 40 batas quirúrgicas. "Pero no sabemos si son para 24 horas o nos tenemos que apañar con ellas para más días, ni si son específicas para entubar o se pueden utilizar con cada paciente de manera normal", explican. Cuando se va a atender a un enfermo se tienen que vestirse con ellas el celador, el auxiliar, el médico, el enfermero y el técnico que hace las radiografías, sin contar que después hay que entrar a poner medicación. Sin instrucciones previas, calculan que 40 batas pueden "irse" en un turno.

Ante las declaraciones de la consejera de Presidencia, los sanitarios del hospital se muestras incrédulos porque "no sabemos dónde se ha quedado ese material si realmente existe". "A día de hoy funcionamos con donaciones", apostillan. Según explican, el protocolo sanitario marca los estándares del EPI que deberían llevar para el máximo nivel de garantía ante el Covid-19. "Después hubo un plan de contingencia en el que se podían usar otros tipos de mascarillas y batas de menor protección", añaden. Con ellos siguen y, aunque disponen de mascarillas FFP2 y FFP3, que son las de mayor seguridad, estas deben aguantar una semana como mínimo, aunque sea con grapas.

La falta de material preocupa a las familias y amigos de los sanitarios que día a día desde hace mes y medio atienden a los enfermos con coronavirus, tanto en Urgencias como en planta. Reconocen que la situación "es mala en general" para no pueden ocultar la "rabia" que les produce esta carencia de medios, que conlleva mayor exposición al contagio, como demuestran las cifra de afectados por la pandemia en el sector sanitario. "Los pacientes con Covid-19 siguen llegando y no baja de 10 el número de ingresos diarios por esta patología mal", comentan. Es, aproximadamente, la misma cifra de los que salen con el alta.

Colegio de Médicos

Por otra parte, el Colegio de Médicos de Huesca inició este lunes el reparto de los 400 monos de protección que compró en China por 12.000 euros. "Sabemos que hemos pagado por encima del precio normal pero queríamos tener la certeza de que era material de calidad, a diferencia de otro que se nos da", aclaró su presidente, José María Borrel. Dos cajas con 30 monos cada una han ido a los hospitales públicos de Huesca y Barbastro.

También se distribuyeron en los servicios del 061 y en centros de salud. Los que más lo necesitan, precisa, son los sanitarios que tienen a su cargo residencias con contagiados, mientras que en otros se ha visto que su uso no es imprescindible. Además, "se tienen que manejar con cuidado, sobre todo al quitártelo y si llevas muchas horas con él dentro de zonas contaminadas". El Colegio está testando las necesidades de los distintos centros y todavía cuenta con equipos.