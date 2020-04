Una abogada de Binéfar explica en un vídeo cómo hacer testamento desde casa

Cómo hacer testamento desde casa y sin notario, qué medidas han acordado los jueces de Familia de Aragón sobre la guardia y custodia de los hijos y las visitas en una pareja divorciada o cómo aplazar el pago de la hipoteca. Son algunos de los temas que pueden suscitar interés y dudas durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central para frenar la expansión del coronavirus hace un mes y que la abogada Pilar Bernad, de Binéfar, aborda en una serie de vídeos explicativos.

El primero de ellos, realizado a partir de la "cantidad de consultas recibidas" en su despacho, orienta sobre cómo hacer un testamento válido desde nuestro hogar. "Es algo que puede ser de mucha utilidad para las personas que tienen dificultad para acceder a un notario durante el estado de alarma y que desean legalizar la repartición de sus bienes", comenta Bernad. "Quiero explicar cómo hacer el testamento si estas solo o en una residencia o no puedes ir al notario... Muchas personas mayores se sienten angustiadas por lo que puede pasar, y quiero ayudarles", señala.

Según indica, ella, al principio no quería realizar este vídeo, que fue el primero de los que ha difundido. "Pero tengo una hermana que es psicóloga y me insistió porque el tema de la muerte está veladamente muy presente estos días y es un tabú", destaca. En estos días, lo que más le ha sorprendido de las consultas recibidas es que "más del 50% son personas de entre 35 y 45 años que trabajan en el sector sanitario". "El resto son familiares de personas mayores, octogenarias, que no tienen hijos", añade.

Asimismo, Pilar Bernad comenta que las situaciones que más dudas generan están relacionadas con hijos menores, las decisiones que el otro progenitor puede o no tomar sobre los bienes de estos si una "falta" y acerca del seguro de vida asociado a la hipoteca. "Las personas mayores me hablan desde una tranquilidad y una serenidad... Y las jóvenes, de forma muy diferente, de una manera mucho más emocional", resalta.

En otros vídeos, esta abogada explica qué es el permiso retribuido, a quiénes se aplica y cómo afectará a los trabajadores y empresas en los próximos meses o que cuáles son las herramientas jurídicas de las que dispone un autónomo para lograr la suspensión en el pago del alquiler si su local de negocio ha tenido que cerrar por el estado de alarma.