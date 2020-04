El personal sanitario de Huesca insiste en pedir más EPI para frenar los contagios tras crecer un 50% en la última semana

Más equipos de protección individual (EPI) y que se empiecen a realizar por fin los prometidos test rápidos. Estas son las dos principales reclamaciones que sigue haciendo el personal sanitario de la provincia de Huesca para tratar de frenar el número de contagios de estos profesionales, que ha crecido casi un 50% en la última semana pasando de 43 a 63 casos confirmados, según los últimos datos oficiales del Gobierno de Aragón.

Aunque la mayoría no han requerido hospitalización y simplemente han sido separados del servicio y aislados en sus casas pasando allí la enfermedad y la cuarentena, al menos hay dos que sí han estado graves, según el presidente de la Junta de Personal, Ramón Boria, quien ha lamentado el fallecimiento de un compañero médico de Atención Primaria en Zaragoza al que conocía porque también estuvo trabajando en Huesca. "Ha sido una desgracia", ha sentencia.

Boria critica que pese a las continuas denuncias de falta de material, sigue habiendo graves déficits "porque por ejemplo seguimos usando durante una semana las mascarillas con filtros FFP2 y FFP3 que deberían ser de un solo uso". Agradece las donaciones que siguen llegando a los centros sanitarios como pantallas protectoras o batas hechas con bolsas de basura "porque tienen su valor", pero recalca la necesidad de disponer también de los equipos habituales.

El presidente de la Junta de Personal explica que los principales riesgos de contagio de los profesionales no se produce cuando asisten a un paciente positivo en una uci o en una residencia, "porque en esos casos siempre se toman todas las medidas de precaución necesarias". Algo que no ocurre cuando atienden a cualquier persona que llega a un centro sanitario con síntomas aparentemente no relacionados con el coronavirus "porque no puedes ver a todos con escafandras".

Boria cree que las cifras de contagios entre profesionales tampoco reflejan la realidad absoluta porque siguen sin hacerse todos los test que se necesitarías. Por ello, espera que la próxima semana lleguen "por fin" las anunciadas pruebas rápidas de detección de anticuerpos frente al covid-19 "porque nos dijeron que las tendríamos ya el martes y luego se retrasó, aunque confiamos en que estén listos este lunes". Con todo, reconoce que tampoco son la "panacea" porque también están arrojando "falsos positivos" que luego hay que contrastar.

La principal ventaja de estos test exprés es que se puede obtener el resultado en un corto período de tiempo de solo 15 o 20 minutos, mientras que para la técnica habitual PCR de referencia se precisan varias horas. Además, la muestra se obtiene del suero o sangre del paciente. En la PCR, en cambio, se precisa obtener muestras respiratorias mediante frotis faríngeo.

Con todo, desde la gerencia del sector sanitario de Huesca ya han advertido de que estos test rápidos solo se utilizarán con pacientes con más de 7 días de evolución de los síntomas ya que solo detectan el coronavirus desde el sexto o séptimo día de la infección. Tampoco tienen ninguna indicación en población asintomática, ni para el cribado de infección en población general, ni pueden utilizarse para descartar infección en los primeros días tras contacto sospechoso con un paciente covid positivo.

El presidente de la Junta de Personal destaca el "tremendo esfuerzo" que se está realizando desde Atención Primaria para frenar el incremento de positivos en las residencias, que se han revelado como los principales focos de contagio. Prueba de ello es que, salvo en el centro de Los Olivos, donde ya han muerto una decena de residentes, no se han registrado positivos en Huesca. "Cualquier cuidador o paciente con síntomas se le aísla y se les pide el test para evitar que se expanda y de momento no han salido casos. Crucemos los dedos de que siga así", señala.