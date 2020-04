"Nos han dado el alta, es el mejor regalo para mi padre en su 90 cumpleaños"

Francisco Labarta cumplió 90 años el viernes y su mejor regalo fue el alta hospitalaria. Este afectado de coronavirus llevaba dos semanas ingresado junto a su hijo, Antonio, alcalde de Almudévar. Ambos salieron ese día del hospital de Huesca, donde todavía permanecen la mujer del primer edil y su madre. Toda la familia ha coincidido en la planta 5ª de San Jorge estos días.

"Han sido días muy, muy duros. Mi padre los contaba por lunas. Hasta que no pasó el décimo día no encontramos una mejoría: la fiebre no bajaba, la tos estaba ahí, temblores... Pero a partir del día 11 empezamos a notar un alivio", explica Antonio Labarta descansando ya en su casa de Almudévar. "Mi padre se ahogaba, tenía mucha tos y muchas dificultades para respirar".

El sufrimiento no se circunscribía a su habitación. "En nuestra planta el aislamiento era total. Pero a través de la puerta cerrada sí se oía a mucha gente toser y quejándose. Se notaba que la gente sufría. Casi todo eran personas mayores, yo debía ser de los más jóvenes".

Por eso, cada alta se celebraba. "El día antes de salir nosotros nos dijeron que habían dado 11 altas. Incluso una mujer de 101 años de Biescas. En el momento de irnos lo vivimos con mucha emoción. Hubo felicitaciones, lágrimas... y mi hermano llevó unas trenzas de Almudévar".

Antonio y Francisco Labarta han estado 16 días hospitalizados. "Tres días antes de ingresar en San Jorge, mi mujer ya no me dejaba salir. Ella trabaja en el hospital y sabía de qué iba esto. No subí ni al ayuntamiento", explica. Su caso se conoció a raíz del comunicado del Ayuntamiento informando de la delegación de funciones en el teniente de alcalde. Al ingresar a su padre, tomaron la misma medida con él, de forma preventiva. "La primera vez que me tomaron la fiebre tenía 39,4, me hicieron los análisis y di positivo", cuenta.

En estos días él ha ayudado en la habitación de San Jorge a tomar la fiebre y dar la medicación a su padre. Sobre su vivencia en el hospital, destaca sobre todo el trabajo de los sanitarios. "Con esos trajes, las enfermeras tiene que pasar mucho calor... La atención ha sido inmejorable".

Al principio le dieron vueltas al origen del contagio, pero ya no se hacen preguntas. "Los médicos nos han dicho que no pensemos en ello. A mi madre y mi padre, si no se lo ha contagiado alguien será yo, no ha podido ser otro. ¿Dónde he podido cogerlo? Pues no lo sé".

Ahora tendrán que pasar unos días cuarentena. "Llegamos a casa y lo primero que hizo mi padre fue salir a la terraza a tomar el sol". En el hospital se han quedado su madre, con algunos problemas de salud previos, y su mujer, que este sábado cumple una semana hospitalizada. Mercedes, trabajadora del hospital, y su suegra están en la misma habitación. "Cuando nos fuimos a despedir encontré mejor a mi mujer, con mayor capacidad respiratoria, tosiendo menos y con más apetito. Esta mañana me ha mandado un mensaje diciéndome que la abuela es especial, que no se queja de nada. La he visto más animada".

Antonio Labarta ha escrito unas palabras, también en nombre de sus padres y de su mujer, para "agradecer y felicitar a todo el personal sanitario del fantástico hospital San Jorge de Huesca", desde los trabajadores de Urgencias a los de las ambulancias, celadores, médicos, enfermeras, auxiliares y limpiadores de la 5ª planta, "que nos han atendido con una gran profesionalidad y un gran trato humano". "Gracias a ello hemos podido vencer al dichoso virus, en una lucha muy, muy agresiva".

El agradecimiento lo hacen extensivo a todos los vecinos de Almudévar y sus barrios rurales, "que se han ofrecido voluntarios para ayudar en todo lo posible, a todos los que están apoyando a nuestros mayores de forma silenciosa; a los profesionales sanitarios del centro de Salud, de los Servicios Sociales de la Comarca de la Hoya de Huesca y a los trabajadores y asistentes de las residencias Jaime Dena y Santo Domingo, a la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Almudévar y al servicio de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca, a Cruz Roja, a la farmacia, a los trabajadores del propio Ayuntamiento, que están operativos y preparados para todo lo que se les requiere; a los establecimientos comerciales que siguen prestando su servicio; a las asociaciones que colaboran, a la Asociación de Amas de Casa La Corona y a tantos particulares que estáis colaborando para llevar adelante esta situación".

También ha querido hacer mención a la labor de los docentes de los centros educativos que han trabajado con los alumnos en sus domicilios, "con los cuales estamos colaborando para hacer llegar las tareas a los que no tienen recursos". Y, por supuesto, a todos los vecinos "que estáis respetando todas las medidas preventivas, que os quedáis en casa, ayudando así a que todo vaya bien y muy especialmente a todos los niños y niñas, por su comportamiento ejemplar". Todo este trabajo se ha realizado bajo la coordinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almudévar, destaca, del que ha estado ausente estos 16 días porque ha combatido la epidemia desde el primer frente de batalla, el hospital.