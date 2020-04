Prorrogan la prisión provisional por el caso de Sariñena porque el estado de alarma no anula el riesgo de fuga

"El riesgo de fuga no ha de quedar automáticamente neutralizado por encontrarnos en estado de alarma , situación que por sí misma no excluye que el acusado, a pesar de los controles existentes en vías públicas y fronteras, pueda burlar a la justicia si queda e libertad". Es uno de los argumentos que la Audiencia Provincial de Huesca esgrime para denegar la libertad bajo fianza solicitada por el abogado de Cristian V. V., condenado en primera instancia a siete años y seis meses de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa (7 años) y de otro de amenazas no condicionales (6 meses). El procesado está en prisión provincial desde septiembre de 2018 y la sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2018, cuando en la madrugada del primer día de fiestas de Sariñena Javier M. L, de 41 años, recibió un navajazo en el abdomen por parte de Cristian V.V., de 23. Según el relato del agredido, que sufre secuelas por el ataque, todo empezó como una broma por el sombrero que llevaba el más joven. No se conocían entre ellos, eran entre las 6.00 y las 6.30 y estaban en el exterior del pabellón de las peñas.

La comparecencia para decidir sobre la situación de Cristian V. V. se celebró el 24 de marzo, estando vigente el estado de alarma por el coronavirus. Se convocó ante la Audiencia Provincial de Huesca a todas las partes del caso, también al procesado, cuya comparecencia tuvo lugar por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Zuera, a petición de la abogada de la acusación particular, María Flores, para evitar el traslado del preso al estar bajo el estado de alarma.

Durante la vista, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron la prolongación de la prisión provisional de Cristian V. V hasta la mitad de la pena impuesta mientras la defensa del acusado pidió la libertad con fianza y la adopción de otras medidas cautelares personales menos gravosas o restrictivas de la libertad personal.

La Audiencia Provincial resolvió que se prorrogue la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, ya que a la condena del acusado a las penas de siete años y seis meses de prisión como autor de los delitos de intento de homicidio y de amenazas hay que añadir la falta de arraigo en España, ya mencionada en las resoluciones de noviembre de 2018, febrero de 2019 y Junio de 2019 y por la que ya se le denegó en el pasado la libertad provisional

Además, el riesgo de fuga, según el auto dictado este 26 de marzo, no tiene porqué quedar automáticamente neutralizado por estar en vigor el estado de alarma. Es por ello que la Audiencia Provincial de Huesca considera que ninguna otra medida cautelar menos restrictiva podría asegurar que el acusado continúe a disposición del Tribunal.

La prisión provisional de Cristian V. V. se mantiene y puede prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta, ya que la sentencia aun no es firme al haberse recurrido. Teniendo en cuenta que el procesado estuvo detenido por este caso los días 1 y 2 de septiembre de 2018, a los que se ha de sumar el periodo de prisión provisional que comenzó el día siguiente, el límite de la prórroga se alcanzará el día 27 de mayo de 2022, sin perjuicio de posterior lliquidación de la pena.