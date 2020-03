La Plataforma Pro-Hospital de Jaca reclama poder hacer el test del coronavirus en el centro sanitario jaqués

La Plataforma Pro-Hospital de Jaca ha hecho una propuesta a la Gerencia del Sector de Huesca ante la nueva situación creada por el coronavirus y contando en la capital jacetana con un hospital que "puede dar respuesta a los acontecimientos actuales". Por ello, reclama poder hacer el test del coronavirus en Jaca o, si no es posible, poder enviar muestras al laboratorio de referencia para evitar el envío de pacientes y profesionales sanitarios a San Jorge solo para hacerse la prueba. De esta manera, se evitaría masificar San Jorge con el desplazamiento de pacientes, y aumentar el riesgo de contagio en pacientes negativos.

Igualmente, solicitan poder cuidar de los pacientes mayores que no son candidatos a UCI y, por tanto, no precisan ingreso en San Jorge, incluyendo los cuidados paliativos.

Un aparato de rayos portátil

La Plataforma asegura que el hospital de Jaca "necesita disponer de un aparato de rayos portátil, no solo por el coronavirus si no para evitar desplazar pacientes ingresados a la sala de Radiología del propio hospital". En estas circunstancias "aún será más necesario para no aumentar posibles contagios en otros pacientes ingresados con diferentes patologías que hacen uso de este servicio".

Por último, piden que se reinstaure el servicio de comidas interrumpido para los familiares de pacientes ingresados.

