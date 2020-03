Un matemático de Gurrea que canta jotas compone 'La tormenta pasará' para los niños

“Ha llegado una tormenta, todo ha sido de sorpresa y nos ha pillado el chaparrón. Me he refugiado en mi casa y me asomo a la ventana porque quiero ver salir el sol". Con esta letra arranca la canción 'La tormenta pasará', compuesta por el oscense José Antonio Sánchez Nadal, que ha colgado en la plataforma Youtube para animar a la población, sobre todo a los niños, en estos días difíciles. La suya es una de las numerosas iniciativas que proliferan en estos días de confinamiento y que encuentran en las plataformas 'on line' la herramienta ideal para compartirlas.

"Y aunque el cielo está muy oscuro, yo sé que pronto pasará, veremos salir el arco iris, podemos de la vida disfrutar", continúa la letra escrita por este matemático, profesor de la Escuela Politécnica de Huesca, cuyo cometido es formar ingenieros, algo que compatibiliza con su vocación artística, enfocada a la jota, una pasión que le inculcó su padre.

Toño Sánchez, de Gurrea de Gállego, ha compuesto una canción para los niños en estos días de encierro. La canción se titula 'La tormenta pasará' y la ha subido a Youtube

"Yo quiero ver pronto a mis amigos, yo quiero salir a pasear, yo quiero abrazarme con los míos y que ello no produzca ningún mal", sigue la canción, que pretende ser su grano de arena en esta crisis sanitaria. "La hice pensando en los niños, que están día tras día encerrados. La puedan ensayar y cantar y así padres e hijos pasan un rato entretenido", explica desde Gurrea de Gállego, su pueblo y donde está pasando el confinamento.

Sánchez es cantador de jotas en el grupo de Gurrea y en la compañía Elenco de Huesca. "Compuse la canción en día y medio, pensando en cómo le podía explicar a un niño que no puede salir de casa. Es como cuando hay una tormenta, nos metemos en casa, esperamos que salga el sol, el arco iris... Con todas esas ideas, me salió la composición. Que entiendan que no pueden salir por una razón”, explica.

No es la primera vez que compone, otras veces han sido jotas para cantar con su grupo, pero sí se estrena en Youtube, donde la ha colgado para que lo pueda aprovechar todo el mundo. Al final lanza un mensaje de optimismo. 'Ten esperanza y paciencia, también solidaridad, con el esfuerzo de todos esto se superará', concluye la canción.

Aprendió a tocar el saxo tras jubilarse y ayer cumplió 76 años.

La música estos días reconforta. Pensando en ello, en Peralta de Alcofea, otro aficionado ha dado un paso adelante. José María Arazo cumplió el miércoles 76 años y lo hizo, como cada noche desde que comenzó el confinamiento por el estado de alarma, interpretando al saxo el tema 'Resistiré', el himno de la resistencia ante el coronavirus.

Lo hizo a las 20.00, como cada noche, asomado a su ventana en Peralta de Alcofea y para que lo escuchen todos los vecinos. Es su peculiar forma de dar ánimo. José María se propuso aprender saxo tras jubilarse y este se ha convertido en su fiel aliado para luchar contra la pandemia.