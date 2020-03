Luis Felipe: "Estudiamos medidas para ayudar a los autónomos y las pymes"

¿Cuantos decretos ha firmado desde el lunes, con el estado de alarma ya en vigor?

No llevo la cuenta, pero menos que en una situación normal porque la actividad de concesiones y procedimientos se ha limitado mucho. Los que he firmado atañen al funcionamiento de servicios, personal, la zona azul, carga y descarga... y al estudio de medidas para ayudar a los autónomos y las pymes.

¿Qué medidas se han tomado en Huesca tras el real decreto?

A nivel interno, lo primero ha sido garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, compatibilizándolo con la conciliación y prevención de los trabajadores. Después, contactar con las entidades sociales para abordar las políticas asistenciales. Lo tercero ha sido colocar líneas telefónicas para informar al ciudadano, para que cuando alguien llame tenga una respuesta lo más rápida posible y para facilitar la atención psicosocial.

¿Psicosocial?

Ante una situación novedosa, de miedo, de ansiedad es bueno que haya un servicio para quien llame por eso pueda hablar con un profesional.

En cuanto a la ciudad ¿qué era lo que más le preocupaba?

Me preocupaban expresamente los colectivos con más necesidades, los mayores y las personas socialmente vulnerables. Por eso, su protección (habilitar el pabellón Río Isuela para las personas sin hogar) ha sido una de las acciones más visibles dentro del trabajo realizado.

¿Cómo ve el comportamiento de los oscenses y qué tiene ganas de decirles?

Me gustaría trasladar un mensaje de gratitud por el comportamiento que están teniendo. Y transmitirles que todos tenemos una implicación individual y colectiva en este proceso. Que acabamos de empezar y va a ser duro, pero confío en que el paso de los días no nos genere más desasosiego sino experiencia para tomar mejor las decisiones. Y, ante todo, serenidad y sentido común.

¿Por qué era necesario organizar el voluntariado?

Cuando surgen estas situaciones, las redes sociales se inundan de buenas voluntades porque hay muchas personas que se ofrecen. Pero es bueno que el Ayuntamiento, con las asociaciones de Huesca, que tienen gran experiencia en esto, las canalice. Se trata de dar a quien es atendido por un voluntario una garantía porque, por mucha voluntad que se tenga, hay que tener también oficio en esa actividad.

¿Encuentra dificultades a la hora de aplicar estas medidas?

Hay una dificultad añadida. Al ser una situación nueva, el ciudadano pide inmediatez en la aplicación de determinadas medidas y no se da cuenta de que, aunque puede ser algo urgente, la precipitación es a veces mala compañera. Como lo es tomar decisiones sobre servicios que se prestan a través de concesiones. Eso requiere un estudio para salvaguardar los intereses de todos. Pero cuando la población responde bien es más fácil tomar estas decisiones, y ver que las administraciones funcionan en la misma dirección te da mucha garantía.

Además de por la zona azul, ya desactivada, también se oyen críticas por la continuidad de las obras en el Coso y Ramón Cajal.

Hay una normativa que marca las prohibiciones de actividad. Si una obra no está incluida y la empresa cumple con su sistema de autoprotección, no tiene sentido que se pare. Pero he dicho que si continuar con alguna conlleva cortes de agua a la población una mañana o un día, se para.

¿Cuáles son los servicios que están funcionando?

Además de Policía y Bomberos, Brigadas, Iluminación, Agua (uno de los fundamentales en una pandemia), Contratación, Intervención y Secretaría y los Servicios Sociales, que adquieren una gran relevancia. Y el de Informática y Nuevas Tecnologías, que hace un trabajo tremendo bajo una gran presión porque cada día les exigimos todo, desde que funcione el teletrabajo hasta una vídeo conferencia con los portavoces.

El PSOEgobierna minoría. ¿Tiene el apoyo de la oposición?

Quiero hacer especial mención a los portavoces de la oposición, agradecer la colaboración de todos los grupos con el equipo de gobierno. Hay una actitud totalmente dialogante y ya habrá momento para la crítica... Ahora, un 10 para todos.

El concejal Antonio Laborda (Vox) se recupera del coronavirus. ¿Se ha hecho usted el test?

Sí. Me lo hice y fue negativo.

¿Cómo lleva el confinamiento?

Igual que el resto de los ciudadanos, no hago vida social y no salgo a pasear porque no tengo que hacerlo. Voy de casa al Ayuntamiento y del Ayuntamiento a casa, con las máximas precauciones. Y, como para todos, es una situación difícil porque las decisiones se toman mejor cuando el entorno es favorable.