Mensaje de un policía: "La gente pone mil excusas para salir a la calle"

"Además de aplaudir a los sanitarios desde los balcones, vamos a ayudarles y a evitar salir a la calle y tener un accidente". Es el mensaje que ha lanzado un policía de Huesca para concienciar a la gente de que no salga a la calle. De hecho, patrullas de la Policía Local de la capital oscense vigilan zonas verdes y vías públicas invitando, de momento, a quienes transitan por allí a irse a casa, salvo los casos justificados. Y es que saltarse la prohibición, salvo las excepciones contempladas en el decreto, es sancionable.

En algún caso ha habido que recurrir a la megafonía, o a gritar desde el el coche patrulla para advertir a algún ciclista que no es el momento de hacer deporte. No obstante, fuentes municipales han indicado que la jornada está transcurriendo con bastante normalidad. Desde la medianoche se inspecciona si están cerrados todos los establecimientos, salvo los autorizados. En el caso de una panadería-cafetería se ha comprobado que solo se daba el primer servicio.

Sin embargo, a través de las redes sociales, algunos ciudadanos difundían fotos de gente corriendo o en bicicleta para reprochar estas conductas. Entre los mensaje apelando a la responsabilidad, destaca el de un policía, que en un audio recuerda que el sábado por la noche se aplaudió en los balcones a los sanitarios por su trabajo, pero "esto no consiste solo en aplaudir, consiste en ayudar", en referencia a que hay que evitar dar más trabajo a los centros médicos.

"Hoy resulta que la gente tiene mil excusas: 'Me voy en bicicleta, me voy a pasear a Arguis porque voy a estar con mi familia, solos por el monte, no vamos a entrar en contacto con nadie, me voy al huerto...', y advierte que todas estas actividades implican un riesgo. "Si te vas en bicicleta te puedes pegar un leñazo, si te vas a pasear con tu familia puedes tener un accidente de coche, y si te vas al huerto, te puedes cortar con la jada. Vas a llegar a Urgencias y va a estar colapsado".

Es lo que ha ocurrido en Barbastro, donde la Policía Local ha lanzado un llamamiento a la responsabilidad, después de que el sábado una patrulla tuviera que atender a un joven accidentado con la moto que había salido por hobby, recordando que se debe evitar la saturación de los recursos sanitarios. El piloto era un chico joven que circulaba por el camino de tierra a las 20.30. La caída de la motocicleta le provocó una dislocación en el hombro. Sanitarios del 061 lo atendieron y fue trasladado en ambulancia al hospital de Barbastro.

La Policía y los sanitarios atendiendo al joven motorista accidentado en Barbastro. Policía Local de Barbastro

El Ayuntamiento de Huesca ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores que durante esta crisis del coronavirus están haciendo posible la asistencia sanitaria y la prestación de servicios básicos: personal sanitario, trabajadores de supermercados, farmacéuticos, empleados de limpieza... También a la plantilla municipal, que estará a disposición de los ciudadanos, a pesar del cierre del ayuntamiento, a través del teléfono (974 29 21 00), de la web (www.huesca.es) y de la sede electrónica (sedeelectronica.huesca.es).

Además, desde el Ayuntamiento se insiste "en la necesidad y la importancia de que la ciudadanía se queda en casa durante los próximos días y siga las recomendaciones y medidas marcadas por las autoridades sanitarias y por el decreto de alarma aprobado por el Gobierno central".