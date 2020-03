Los refugios de montaña también cierran pero los guardas se quedan por seguridad

Los efectos del coronavirus se dejan sentir hasta en las cumbres más altas de los Pirineos. La Federación Aragonesa de Montañismo ha comunicado su decisión de no prestar servicios de alojamiento y manutención en sus refugios durante el mismo periodo que el Gobierno de Aragón ha establecido para el cierre de los centros educativos. No obstante, tratándose de un servicio público "y como garantía de seguridad en la montaña", en caso de que algún excursionista tenga un problema, los guardas permanecerán en el albergue. Eso sí, no se darán servicios de restauración, "salvo en casos de urgencia y necesidad".

Tras hacerse pública esta instrucción, refugios como el de Góriz han informado en las redes sociales de que dadas las "excepcionales circunstancias" y "siendo coherentes", están cerrados desde este viernes y durante todo este mes de marzo. "Os pedimos que no subáis a desconectar ni por error, puesto que no tendremos servicios mínimos de pernocta, ni de bebida ni de comida. Nos sabe mal ser tan estrictos, pero por el bien común tratad de respetar nuestra decisión". Las reservas de marzo han quedado canceladas. Se pueden cambiar de fecha o pedir el 100% del reembolso.

"Los refugios son espacios muy compartidos: habitaciones comunes, comedores, zonas para guardar las botas...", dice Sergio Rivas, responsable de la red de refugios de la FAM. "Y es fácil que si hace buen tiempo la gente salga a la montaña".

También desde la campaña Montaña Segura se ha recomendado a los excursionistas evitar ir a la montaña "si con ello tienes que ponerte en contacto con otras personas (bares, alojamientos...)". "La montaña no se va a mover de allí, decimos siempre los montañeros antes de darnos la vuelta. Pero ahora toca ser prudentes y coherentes. No estamos de vacaciones", han comentado sus responsables.