Huesca aumenta la ratio en las aulas para atender la llegada de los militares

Los sindicatos de Educación han criticado este miércoles el aumento de las ratios en las aulas de la ciudad de Huesca de cara a la escolarización del curso 2020/2021, una decisión que en parte está motivada por la posible llegada de familias con la reapertura del cuartel Sancho Ramírez. La consejería cree que 22 alumnos no es una cifra alta y que la escolarización, que se inicia el 11 de marzo, "se va a realizar con total normalidad".

El pasado martes se constituyó la Comisión de Garantías de Escolarización de Infantil y Primaria de la capital oscense, donde el departamento informó del incremento del número de niños por aula. En un comunicado, los sindicatos CC.OO., CGT, CSIF, Huste y UGT destacaron que uno de los pilares de la mejora de la calidad educativa pasa precisamente por este parámetro. "El gobierno actual se comprometió durante la anterior legislatura a mejorar esta situación en las aulas aragonesas y, por consiguiente, en esta provincia. El punto álgido fue el curso pasado con 20 alumnos por aula, lo que apuntaba a que la Administración apostaba realmente por una disminución en la ratio y, por tanto, por una mejora en la calidad educativa". Este año esperaban una continuidad en esta línea, y más teniendo en cuenta que la población que se incorpora al aula disminuye, "y por tanto, y por coherencia, la ratio debería bajar o mantenerse".

A juicio de los sindicatos, el aumento conlleva "un desequilibro" en el conjunto de la ciudad. "La saturación de algunos colegios con las aulas llenas genera, entre otras cosas, un agravio comparativo entre los docentes que trabajan con grupos de 22, o incluso más, y los que tendrán grupos más reducidos", dicen los representantes del profesorado. Además, la atención personalizada exigida en la ley se ve afectada, dicen, lo que va en detrimento de la calidad educativa. "Para esta Administración, más alumnado no es sinónimo de más recursos humanos".

Un elemento a tener en cuenta es que la escolarización no acaba en junio, sino que a lo largo del curso escolar se incorporan muchas familias. De mantener el número de plazas ofertadas el curso pasado aún quedarían 48 vacantes para los niños de 3 años. Según han destacado los sindicatos, uno de los motivos a los que alude la directora provincial para esta subida de ratio es la posible llegada de familias con la reapertura del cuartel a lo largo del curso. Las expectativas de la Administración de nuevas incorporaciones son sólo eso: expectativas. No hay datos ni previsión de número concreto.

El Ministerio de Defensa prevé que en junio lleguen a Huesca los primeros militares y el despliegue continúe hasta finales de año, con un total de 700 efectivos.

Los sindicatos concluyen que el aumento a 22 niños no solo no es necesario en la ciudad sino que resultará "contraproducente", y recuerdan que incluso el Consejo Escolar Municipal lo recomendó tras alcanzar un amplio consenso en 2018.

Por contra, desde el departamento de Educación, afirman que una ratio menor exigiría aumentarla posteriormente para acoger a los que llegan fuera de plazo, "lo que tendría las mismas consecuencias pero permitiría entrar a menos familias durante el periodo ordinario y en primera opción". Además, aclaran, en todos los centros se reservan plazas para alumnos con necesidades de apoyo educativo y no siempre se cubren.