"Ya había pensado dedicarme a la política y quizá tras esta experiencia me decida"

"Ya me había planteado dedicarme a la política en el futuro y quizá esta experiencia me haya ayudado a decirme porque me gusta dar discursos y hablar de lo que pasa hoy en día". Así valora Cristina Abad su experiencia en la fase provincial de Huesca de la Conferencia Regional de Selección 2020 y aspirar de esta forma a participar en el Parlamento Europeo de Jóvenes.

Ella estuvo acompañada por otros cinco estudiantes de 4º de la ESO del IES Ramón y Cajal de Huesca (Kenan Bianco, Deray Sarrasí, Lara Gómez, Rebeca Lou y Lucía Yániz), y, a su vez, por otros cinco centros de secundaria de la capital oscense (IES Sierra de Guara, IES Pirámide, Santa Ana, Santa Rosa y San Viator) y uno de Lérida (colegio Arabell).

Como explica Adelaida Uribe, profesora del IES Ramón y Cajal, entre el viernes y el domingo, los seis grupos simularon un parlamento en pequeño con la presentación de mociones de distintos comités (transporte y turismo, espacio, desarrollo regional, medio ambiente, cultura y educación, y agricultura y desarrollo rural) con intervenciones siempre en inglés a las que luego objetaban el resto de participantes para al final realizar una votación para aprobarla o rechazarla. Se valoran las competencias lingüísticas en inglés, las habilidades para el discurso público y la confianza y seguridad al defender una resolución.

Además, durante las tres sesiones maratonianas de trabajo y debate, celebradas en el Centro Ibercaja Castillo de Monteragón, se fomenta la convivencia entre estos alumnos de 15 y 16 años, todos ellos de 4º de ESO o de 1º de Bachillerato.

Las sesiones se celebraron en el Centro Ibercaja Castillo de Montearagón. IES Ramón y Cajal

En el IES Ramón y Cajal, pidieron voluntarios del programa bilingüe y entre los interesados, eligieron a los que tenían mejores notas en inglés. Cristina Abad fue una de las seleccionadas y afirma que su valoración de esta experiencia no puede ser mejor. "Me acordé que la hermana de una amiga había ido un año y se lo había pasado muy bien, por eso me apunté. Y la verdad es que he disfrutado al máximo porque me lo he pasado muy bien y porque hemos aprendido mucho inglés, sobre todo palabras académicas que se salen de las que empleamos en el día a día, y también a hablar en público y a atrabajar en equipo", relata. "Estoy orgullosa de lo que he hecho", resume.

Y es que incide en que la clave estaba en expresarse lo mejor posible para "convencer" al resto de 'parlamentarios' de que su idea era buena para ellos. En su caso, le tocó hablar sobre el movimiento que existe contra las vacunas por la creencia de que pueden provocar problemas de salud, como malformaciones. "Defendíamos que eso se debe a una falta de información porque los datos reales no eran esos, sino que la gente afectada es menos del 1%", explica. En una votación ajustadísima de 20 votos en contra y 19 a favor, la moción fue desestimada "porque pusimos una cláusula bastante cuestionada sobre la sanidad pública en el sentido de que si alguien decidía no vacunarse y cogía una enfermedad que podía haber sido prevenida, debía pagarse el tratamiento en la sanidad privada".

Una de sus compañeras, Lucía Yániz, también asegura haber sacado una experiencia muy positiva. "Ha sido como estar todo el fin de semana dentro de una burbuja. He aprendido muchas cosas y me he metido en el papel de diputada y me ha gustado mucho", subraya. Y aunque aclara que no le va demasiado la política, "me ha parecido interesante porque creo que hay que saber de todo, además de que he conocido a gente muy interesante", añade.

A ella le tocó defender una moción del comité de agricultura que sí se aprobó. "La población del planeta está creciendo y en el futuro vamos a necesitar alimentar a todas esas personas por lo que hablamos del papel tendrán las granjas y los nuevos métodos agrícolas. Y me gustó porque no sabía que todo esto estaba ya funcionando", recuerda.

Ahora está a la espera de que el jurado les comuniqué qué alumnos y de qué centros pasarán a la siguiente fase, la XV Conferencia de Selección Nacional, que se celebrará en Barcelona del 14 al 19 de abril. Quienes salgan ganadores de allí representarán a España en los foros internacionales de la red del Parlamento Europeo de los jóvenes.

Feria de Monografías en el IES Lucas Mallada

Los alumnos del Bachillerato Internacional del IES Lucas Mallada presentaron sus trabajos de investigación en la I Feria de Monografías. Rafael Gobantes

Por otra parte, el IES Lucas Mallada de Huesca celebró la semana pasada la I Feria de Monografías de Bachillerato Internacional. Los alumnos realizaron una exposición de sus trabajos de investigación sobre un tema inédito de una extensión de 4.000 palabras, uno de los componentes troncales de este programa educativo.

La temática fue de lo más variada y siempre vinculada a materias qye cursan los alumnos (matemáticas, historia, biología, economía, latín, literatura, literatura en inglés, física...). Todos ellos cuentan con un profesor tutor que les asesora en los pasos para conseguir una aproximación muy intensa al método científico en sus diferentes áreas. La presentación se desarrolló simultáneamente en cuatro aulas del centro. "Pudimos comprobar el excelente grado de formación de nuestros alumnos, consecuencia del trabajo y el esfuerzo que supone cursar el Bachillerato internacional", destacan desde el IES Lucas Mallada.