Hallado muerto un conductor dentro de su camión, aparcado de madrugada en Fraga

Un hombre de 51 años y vecino de Pineda de Mar (Barcelona) ha sido hallado muerto este martes por la mañana dentro de su camión, que estaba aparcado en un área de descanso de la carretera N-211, en Fraga. El conductor no presentaba signos de violencia; tampoco el vehículo. No obstante, el médico que ha certificado su fallecimiento no ha establecido la causa natural de la muerte, que tendrá que determinar la autopsia. El cuerpo ha sido trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense de Zaragoza.

El cadáver se ha localizado sobre las 11.25, después de que la empresa para la cual trabajaba el camionero hubiese alertado a los servicios de emergencia de Aragón para explicar que no podían ponerse en contacto con él.

Según la baliza o el GPS que portaba el vehículo, el hombre había parado el camión a las 3.00 de este martes en el kilómetro 330 de la carretera N-211, en el término de Fraga, donde hay una zona de descanso utilizada por los conductores, sobre todo durante la noche. Al ser las 11.00 y no haber podido ponerse en comunicación con él, después de intentarlo en repetidas ocasiones, dieron el aviso.

Hasta el lugar donde se encontraba aparcado el camión se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico del puesto de Fraga. Desde fuera, trataron de que el hombre respondiera a sus llamadas, pero no lo hizo. Además, estaba inmóvil. Se pidió entonces la ayuda de los efectivos del parque de Bomberos de la Comarca del Bajo Cinca para poder abrir la puerta de la cabina, acceder al interior y prestarle auxilio.

También se había acercado hasta allí una uvi móvil, pero nada pudo hacerse por el camionero, que estaba fallecido. El hombre viajaba solo y, al parecer, la empresa para la que trabajaba es de Soria.