Se alivia el pesado viaje para el niño que tardaba más de 3 horas cada día en ir y volver al instituto de Aínsa 

El alumno de 12 años que invertía cada día 3 horas y 15 minutos en ir y volver al instituto de Aínsa, ha conseguido aliviar este pesado viaje. Seis meses después de iniciarse el curso, por fin se ha puesto en práctica la solución a su problema de transporte escolar y verá recortado en casi una hora el tiempo de recorrido en el autobús escolar.

Diego Zuazu, alumno de 1º de la ESO, reside en Hospitaled, núcleo de Bárcabo, un municipio donde su familia es la única con hijos en edad escolar. El viernes recibieron con alivio la noticia de que finalmente el Gobierno de Aragón ha aprobado la adenda al convenio de transporte escolar firmado con la Comarca del Sobrarbe, que tiene delegadas las competencias. Este lunes era el primer día que el niño iba a disfrutar del nuevo recorrido, aunque un problema de salud le ha obligado a quedarse en casa y será mañana cuando lo pruebe.

Desde el mes de septiembre, el chico salía de casa cada día a las 8.15. Cogía una furgoneta con su hermano pequeño, Mario, hasta el colegio de Paúles. Allí los dejaba y el conductor se iba a por otros niños de esta escuela. Pasados unos 20 minutos, recuperaba a Diego y el viaje continuaba por Arcusa, Castillazo o Santa María de Buil hasta La Torrecilla. Aquí hacía trasbordo al autobús de otra ruta antes de llegar a Aínsa a las 9.30 o 9.40, media hora antes de empezar las clases. En total, 3 horas y 15 sumando ida y vuelta.

La Comarca propuso optimizar el recorrido. A partir de ahora la ruta desde Sarsa se extiende hasta el instituto, ahorrándole el trasbordo y un viaje más largo con el autobús desde La Torrecilla. En total, el trayecto de ida y vuelta se queda en 2 horas y 25 minutos, casi una hora menos. Esta es la solución que ya solicitaron los responsables comarcales a Educación en el mes de octubre. Sin embargo, se ha demorado hasta ahora debido a la necesidad de aprobar una adenda al convenio firmado entre las dos instituciones al implicar una modificación del presupuesto.

Desde hace semanas se estaba a la espera de su aprobación por el Consejo de Gobierno, una vez superase los controles de la Hacienda autonómica. La Comarca no podía tomar una decisión de forma unilateral. El visto bueno se comunicó oficialmente el viernes y ya se ha puesto en marcha.

La familia había conseguido que desde hace un mes al menos se pusiera un vigilante en el instituto para atender a los niños que llegaban media hora antes. Celine Bouvet temía que el problema se alargara hasta junio. "Diego está supercontento", ha afirmado este lunes. No entiende que se haya tardado tanto en resolverlo, "por unos factores que conozco y otros que no". "El sistema no es ágil, porque el asunto ha estado dos meses bloqueado a la espera de que los responsables de Hacienda autorizaran la modificación presupuestaria", concluye.

Los padres de Diego, él de Zaragoza, ella francesa, llegaron hace 15 años a Hospitaled, donde son los únicos residentes fijos. Aunque ha recibido alguna crítica por su insistencia, ella está dispuesta a seguir vigilante para que aliviar las condiciones de viaje de sus hijos, ya que en el mes de junio se empieza a planificar el transporte del nuevo curso con la participación de directores de centros, familias, responsables comarcales y empresas de transporte. Entiende que ya no se puede hacer en menos tiempo, a pesar de que Hospitalet y Aínsa distan solo 30 kilómetros, pues hay que atender a alumnos de otros pueblos. E insiste en que la lucha contra la despoblación pasa también por unas condiciones dignas en servicios básicos.