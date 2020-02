Pedro Baños: "El coronavirus determinará el nuevo orden económico del planeta"

El coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor Pedro Baños ha asegurado este viernes en Huesca que el coronavirus será un factor determinante en el nuevo orden mundial que se está fraguando y que ha coincidido con la aparición de esta crisis que afecta a la salud pública. Según ha dicho, la aparición de esta enfermedad "se está aprovechando claramente para otro tipo de intereses geopolíticos".

Pedro Baños, que ha sido jefe de contrainteligencia del Cuerpo del Ejército Europeo y ha participado en diversas misiones en Bosnia, es especialista en geoestrategia, escritor y colaborador habitual en diferentes programas de televisión. Este viernes ha sido el invitado del desayuno/coloquio organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca (Amephu) y la Subdelegación del Ministerio de Defensa en la provincia de Huesca. El coronel ha impartido una conferencia titulada 'Al trono mundial por la tecnología y la economía', sobre los movimientos que se están produciendo en el orden económico mundial, donde la hegemonía de Estados Unidos se ve "seriamente amenazada por el gigante chino".

El sistema 5G

Baños ha insistido en que la aparición del coronavirus tendrá una gran repercusión en un momento en el que China estaba despegando y adelantando tecnológica y económicamente a Estados Unidos, que verá beneficiado en temas como el del 5G, donde los chinos eran punteros. No obstante, ha señalado que todavía no pueden adelantarse las consecuencias de esta crisis porque "aún estamos al principio". "Pero pueden ser muy significativas y variar el curso que llevaba China, que estaba superando al resto del mundo en todos los aspectos", ha aseverado.

El coronel, que está en situación de reserva, ha insistido en que la situación se está aprovechando para poner freno al gigante asiático porque a Estados Unidos "le beneficia un desgaste por la parte propagandística de esa China que era su gran competidor. De todas formas, ha apuntado que hay muchas más partes afectadas por el coronavirus y "veremos cómo habrá cada vez más casos de infectados en África, donde puede que no se estén haciendo test o donde, a falta de una sanidad tan robusta como la que tenemos en España se esté confundiendo con una gripe o una neumonía". A este respecto, Pedro Baños ha señalado que " tenemos un sistema sanitario muy robusto y con medios y personal motivado y que, hoy por hoy, con los datos que tenemos no tenemos por qué tener ningún miedo".

El desayuno-coloquio, en el Sancho Abarca, ha estado muy concurrrido. Pablo Segura

El experto en geopolítica ha explicado que "hay un gran movimiento subterráneo entre la diplomacia y los servicios de inteligencia de China y Estados Unidos", que presionan a los países europeos, "unos para que se adopte el sistema 5G y otros para que no lo hagan". Baños ha recordado que hace pocos días, durante la conferencia de seguridad de Munich, el secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo bien claro que "el enemigo ahora es China y eso significa que tiene que ser también enemigo de todos los países europeos". "El problema es que el 5G de China no solo es que sea bueno sino que tiene una ventaja que no tienen los demás, que es mucho más barato", ha apostillado el coronel.

La suspensión del Mobile

Como ejemplo de esta "guerra" se ha referido a la suspensión del Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles) que se organiza en Barcelona. En su opinión, está claro que detrás de esa decisión estaba Estados Unidos. "El Mobile era la gran muestra del desarrollo tecnológico de China, y no solo del 5G sino del resto del conjunto de los móviles", ha comentado Pedro Baños. Según ha indicado "Huawei vende 250 millones de teléfonos al año cuando en 2011 vendía 20 millones y esto impresiona a Estados Unidos, que ve que ese está quedando relegado y, al final, la economía es lo que te da el poder absoluto en todo el planeta".

En este escenario, Europa tendrá que "reinventarse". El coronel Baños ha manifestado que "vamos camino de la irrelevancia si no nos reinventamos porque el desarrollo tecnológico que teníamos desaparecido". "Ya no estamos en la punta de lanza y quien no tiene la tecnología no vende, no tiene ingresos y al final se desgasta a sí mismo", ha apostillado.