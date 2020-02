"La gente con capacidades diferentes también podemos echar sonrisas a la vida"

A Josan Rodríguez le cambió la vida el 28 de julio de 2007 cuando un conductor ebrio y drogado que iba a 110 kilómetros por hora atropelló con su coche a un grupo de personas que salían de la discoteca Manhattan de Huesca, provocando dos muertes y heridas a otras ocho. Él fue una de las víctimas más graves ya que le tuvieron que amputar las dos piernas y perdió la visa. Pese a ello, no se considera una víctima: "Lo fui pero ya no me siento así. Siempre queda una pequeña cicatriz que de vez en cuando escuece con algún cambio de tiempo, pero está muy curado y estoy aquí para intentar dar lo mejor de mí a la gente".

Él es el hilo conductor de ‘Otra forma de caminar’, un documental que se ha estrenado este miércoles en un Teatro Olimpia de Huesca lleno hasta la bandera y que es obra de la joven y polifacética artista oscense Laura Torrijos-Bescós que ha trabajado como directora, actriz, fotógrafa... Un título que ya sirvió de apellido para el libro que publicó Josan hace unos años contando sus experiencias, ‘El Equilibrista’, y que ha servido de base para este proyecto que pretende dar una visión poliédrica de diversas discapacidades (síndrome Down, parálisis cerebral...) que vaya más allá de una mera historia de superación personal. Este jueves, a las 20.00, se proyectará en la Filmoteca de Zaragoza.

"Partimos de la historia de Josan y su libro y a partir de allí quise entrelazar historias de otras personas con discapacidad para hablar no solo de este tema sino también contar las historias y los sueños de estas personas y demostrar que todos tienen los mismos proyectos de vida que cualquier de nosotros y que hacemos las mismas cosas pero de distinta forma», explica Laura Torrijos-Bescós. Además, reconoce que más que un proyecto cinematográfico, este documental ha sido una experiencia vital para ella "porque me ha enseñado muchísimo sobre la discapacidad y la vida y sobre todo aprender de la positividad que tiene Josan".

Para ello, se ha apoyado en la Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados (Cadis) ya que muchos de los voluntarios y gente del propio equipo pertenecen a estas entidades. Con ella han colaborado también Jesús Bosque como ayudante de dirección, Ángel Gonzalvo como guionista y Ana Bescós como productora.

Laura Torrijos intentará mover el documental por festivales pero también por colegios e institutos ya que pretenden diseñar una guía didáctica para los más jóvenes. En el cajón ya tiene otros guiones "que cuestan dinero y trabajo" y, mientras, sigue su camino como actriz en la serie ‘El último show’, de Aragón Televisión. "Quiero ganarme la vida actuando pero es muy difícil, y tampoco quiero dejar de dirigir".

Josan Rodríguez ha reconocido estar "nervioso" por el estreno del documental y ha asegurado que el rodaje fue una experiencia "muy divertida y muy bonita por poder conocer gente con muy buen rollo". Después de tocar otras disciplinas artísticas como el teatro o la danza, se ha estrenado ahora en el cine "aunque no sé si me contratará para el próximo trabajo porque no soy muy buen actor", ha dicho entre risas.

Su aspiración es "que la gente se lo pase bien sobre todo y si es posible, que les llegue el mensaje de que mucha gente con capacidades diferentes también echamos sonrisas a la vida". Ahora ocupa su tiempo "disfrutando todo lo que puedo de la gente" y sigue escribiendo para, algún día quizá, intentar ayudar a esos adolescentes que le ahora cuentan sus problemas en las charlas que da en los colegios "porque yo también tuve aquellos complejos y miedos", destaca Josan.