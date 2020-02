Uno de los guardias reales absueltos de la agresión racista de Jaca se querella por denuncia falsa

Uno de los seis militares de la Guardia Real absueltos de una presunta agresión racista hace un año por la Audiencia de Huesca ha presentado una querella por denuncia falsa contra las dos personas que lo acusaron de participar en los hechos. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaca la ha admitido a trámite y ha iniciado diligencias previas. La primera será la toma de declaración a Habid Benziane, ciudadano argelino residente en Jaca, y Juan Carlos Acin, policía local, "en calidad de investigados", el próximo 26 de febrero.

El promotor de la querella es David Ramos Pérez Cejuela, al que los anteriores habían involucrado, junto a cinco compañeros que estaban de maniobras en la ciudad, en una pelea multitudinaria ocurrida en la zona de bares de Jaca el 26 de enero de 2014. Según dijeron los ahora investigados, les agredieron y profirieron insultos xenófovos contra el extranjero.

El abogado del querellante, José María Gómez Rodríguez, asegura que se causó un grave perjuicio a su cliente que estuvo a punto de costarle el puesto en la Guardia Real, además de amenazar su libertad personal, ya que la acusación particular llegó a solicitar cinco años de prisión, "una pena gravísima".

Según quedó probado en la sentencia, Habid Benziane señaló a David Ramos, pese a que dos mujeres descartaron su participación en los incidentes. El militar las había conocido esa noche, no había relación anterior con él, por lo que se dio máxima fiabilidad a este testimonio. Manifestaron que David no se dirigió en ningún momento al revuelo, estuvo apartado y se fue con ellas para que el incidente no les salpicara. Su letrado ha destacado que la acusación particular ni siquiera recurrió la sentencia absolutoria.

La Audiencia Provincial de Huesca declaró inocentes hace justo un año, el 19 de febrero de 2019, al grupo de los seis militares de la Guardia Real juzgados por presunta agresión racista. En el banquillo se sentaba también Habid Benziane, ya que varios de los abogados defensores lo acusaban de haber agredido a sus clientes. No así, Juan Carlos Acín, policía local que en el momento de los hechos estaba fuera de servicio.

El tribunal provincial consideró que los hechos expuestos por la acusación no describían, en modo alguno, "en qué consistió el incidente violento ni quien lo protagonizó". No se puede afirmar, concluyó, que "algún acusado concreto y determinado llegara a proferir insultos o descargar golpes".

La Fiscalía pedía 3 años de cárcel para cada uno de los militares por un delito de lesiones contra el ciudadano argelino con la agravante de discriminación. Por la agresión al policía reclamaba, además, una condena de 2 meses. Por su parte, la acusación particular lo elevó a 5 años al aplicar también el agravante de abuso de superioridad. Mientras, los abogados de la defensa insistieron en pedir la absolución. En el juicio, que se prolongó una semana, negaron su participación e incluso que estuvieran allí. Los letrados de tres de los procesados habían acusado al ciudadano argelino de iniciar la reyerta.