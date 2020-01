Los pueblos de montaña toman la palabra en Fitur con Aínsa como altavoz

Era el escenario. Era su momento. Los Pueblos de Montaña de España no han querido desaprovechar la oportunidad que les ha brindado Fitur para volver a reivindicar el problema de desvertebración que desde hace años llevan viviendo. La ocasión ha surgido gracias a la invitación de Red Rural Natura a la Asociación Española de Municipios de Montañas de tener un espacio en el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde recordar el trabajo que llevan realizando desde años y los nuevos proyectos que les ayuden a frenar la despoblación de los más de 8.000 pueblos de montaña que tiene este país.

“El recorrido ha sido largo, pero exitoso”, ha explicado su presidente, Paco Boya. “Hemos conseguido que la nueva presidencia del Ministerio de Transición Ecológica tenga una estructura que se dedicará específicamente del reto demográfico y aunque estamos satisfechos, hemos de decir que nos queda todavía mucho por hacer”, ha añadido.

Es Montañas nació en 2013 para que los habitantes de los territorios de montaña dejasen de abandonar sus municipios. “Era el momento de que los montañeses explicasen los problemas de sus territorios y empezar a organizarse para tener presencia en los debates así como incentivar este debate en los poderes públicos”, dice Boya.

Siete años después, en un escenario tan emblemático como Fitur, Es Montañas ha podido presentar el proyecto con el que ha trabajado estos años de Capital de la Montaña Española y que este año 2020 ha recaído en Aínsa.

Su alcalde, Enrique Pueyo, ha explicado todos y cada uno de los recursos materiales e inmateriales que tiene esta villa. “Por todas estas virtudes creo que hemos sido elegidos como Capital de las Montañas cogiendo el testigo de Morella e intentaremos cumplir con esta gran responsabilidad”, dijo Pueyo. “El lugar donde vivimos está de nuestra parte, es el mejor lugar para vivir, un paraíso”.

Aínsa se convierte durante todo este año en el referente de todas las líneas de trabajo que se realicen a la hora de desarrollar la vida en los territorios de montaña. A partir de ahora, este municipio representa todos los valores de los municipios de montaña y se propone así ser la instigadora para conseguir todos los retos que se planteen desde la asociación.

Zono Zero, o cómo la unión de poderes ayuda al crecimiento

Aínsa, la nueva Capital de Montaña Española, es ejemplo de multitud de proyectos que durante años están ayudando al desarrollo económico y social de este municipio. Ejemplo de ello es el proyecto Zona Zero, un centro BTT al aire libre para practicar la disciplina de Enduro y que atrae cada año a miles de ciclistas a este municipio.

Uno de sus creadores, Rafael Bergua, ha sido el encargado de explicarlo y defenderlo este viernes en Fitur, como ejemplo del trabajo que se puede realizar en los pueblos de montaña. “El proyecto Zona Zero tiene básicamente dos claves: La colaboración pública y privada, (absolutamente imprescindible) y la creencia de la esencia de uno mismo y no pretender ser lo que no eres”, ha explicado.

La Comarca del Sobrarbe sufrió una gran despoblación hace décadas y la red de caminos que había entre estos pueblos abandonados se fue perdiendo. “Nosotros intentamos recuperar esos caminos olvidados para volver a darles un valor”, ha dicho Bergua. Gracias a esto, se ha creado un potencial absolutamente espectacular donde se ha juntado la historia, el patrimonio y el deporte