Denuncian un nuevo corte en el Camino de Santiago a su paso por el valle de Aragón

El Camino de Santiago a su paso por el valle del Aragón ha vuelto a sufrir una “nueva agresión”. La ruta jacobea ha sido cortada en el túnel entre Villanúa y Canfranc y no solo no ha sido señalizado en ninguno de los sentidos del camino, sino que además no se da ninguna alternativa, obligando de esta manera a que los peregrinos que por él transitan, regresen a Canfranc y tengan que buscarse la vida para poder continuar su camino.

Por este motivo la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ha denunciado a Patrimonio esta circunstancia, ya que según recuerdan, el Camino de Santiago “no se puede cortar porque sí, y menos sin haber pasado por la Comisión de Patrimonio”. En la zona del túnel, al parecer se están ejecutando obras, y ese podría haber sido el motivo del corte del camino, que se ha indicado únicamente con unas cintas de plástico. Pero insisten en que el Camino de Santiago está declarado Bien de Interés Cultural y además es Patrimonio de la Humanidad desde 1997, lo cual esta reglado por una serie de normativas, “que en este caso se han saltado”.

El presidente de la Asociación jaquesa, Javier Gazapo ha explicado que en estas fechas son pocos los peregrinos que realizan el camino, “pero alguno llega” y califica de “lamentable” la situación producida, pero aún es peor la “imagen que se da en el territorio”.

“Conocido es que el Camino de Santiago viene siendo utilizado como arma cuando se quieren conseguir ciertos objetivos, o bien es ultrajado cuando estorba para conseguir otros, lo que no es de recibo es la desafección y el cinismo de saltarse de forma sistemática cualquier tipo norma”, añaden desde la Asociación.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago “queremos de esta forma mostrar nuestro malestar, al tiempo que nos solidarizamos con todos los peregrinos que por este motivo hayan sido importunados”. Transitar por un camino en tierras desconocidas y además encontrarte con este tipo de trabas, sin saber a quién acudir para que te puedan ayudar a salir del atolladero, “es muy triste, al tiempo que indignante”.

“No podemos permitir que nuestro territorio esté dando esta pésima imagen, que al final va de boca en boca. Ya de por sí el propio Camino de Santiago francés por Aragón tiene suficientes problemas para tratar de abrirse camino y ser potencial económico en áreas más desfavorecidas que esta, en nuestra zona, como para que además se vengan a poner más y más trabas”, concluyen.