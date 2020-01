Huesca impulsa un foro de debate para recuperar el "liderazgo cultural" en Aragón

"La ciudad de Huesca ha sido pionera en muchas iniciativas culturales como el Festival de Cine, Periferias o la Feria de Teatro, pero ahora existe la sensación de que ese papel puntero y de liderazgo en Aragón se ha ido perdiendo y queremos recuperarlo". Este es, en palabras del edil de Cultura, Ramón Lasaosa, el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Huesca, con la colaboración de la Comarca de la Hoya, al impulsar un ambicioso foro donde se pueda reflexionar sobre el futuro de la cultura en la ciudad junto con diferentes colectivos y la sociedad en general.

Lasaosa sostiene que las instituciones públicas deben "liderar· ese debate para "adaptar la oferta cultural a las nuevas necesidades y, por ejemplo, ver si los festivales que tenemos son los que necesita esta ciudad, si hay que potenciar alguno o no...".

De momento se han programado dos conferencias-coloquio en el Salón Azul del Casino los días 16 de enero y 5 de febrero, ambos a las 20.00. El primero contará con Pau Rausell Köster, director del Área de Investigación en Economía Aplicada a la Cultura de la Universidad de Valencia, y girará en torno a ‘La política cultural local entre crisis y crisis’. Y el segundo, sobre ‘Cultura y Educación, un binomio necesario para una política local sostenible e inclusiva’, con Gemma Carbó, doctora en Políticas Culturales y Educación

A partir de allí se crearán pequeños grupos de trabajo más sectoriales para profundizar en las propuestas y se organizarán nuevos foros para abordar otros temas como las nuevas formas de consumo cultural para atraer al público joven. La idea es que el debate se cierre en octubre para poder empezar a implementar los primeros cambios en 2021.

Lasaosa no se compromete, por ahora, a apoyar estas modificaciones con un incremento presupuestario del área. "Hay condicionantes económicos y tenemos que ser realistas. No podemos plantearnos, por ejemplo, hacer un macrofestival nuevo para el que no vamos a tener recursos. Pero a veces no es cuestión de tener más dinero, sino de gestionarlo mejor para que tenga más retorno hacia la sociedad", dice.

El jefe de Servicio de Cultural del Ayuntamiento de Huesca, Javier Brun, ha incidido en que “tenemos el mandato institucional de crear espacios de participación. Un reto eterno y complicado porque el debate tiene que ser abierto y no convertirse en una plataforma de proyectos personales ni de lobbies”.

Por su parte, la consejera de Cultura de la Comarca de la Hoya de Huesca, Beatriz Calvo, ha señalado la importancia de las sinergias entre instituciones porque en el medio rural “es muy difícil programar y muchos habitantes se desplazan para disfrutar de la cultura en diferentes zonas de toda la comarca”.