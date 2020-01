La nieve volverá al Pirineo pero solo de forma "puntual" tras 26 días de anticiclón

Casi un mes después de la última nevada, registrada el pasado 14 de diciembre, el Pirineo oscense se volverá a teñir de blanco a partir de última hora del jueves y hasta el viernes por la mañana. Sin embargo, será únicamente un episodio "puntual" ya que la situación anticiclónica regresará de nuevo y la ausencia de precipitaciones se prolongará, al menos, hasta mediados de enero.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorológica apuntan a la llegada de un pequeño frente para mañana que podría dejar nevadas débiles al final del día en la divisoria con Francia, con una cota que irá bajando de los 2.200 a los 1.500 metros. Esas precipitaciones continuarán de madrugada y de manera muy ocasional durante el resto de la jornada del viernes con la cota llegando incluso a los 900 metros. "No será muy activo, pero sí que podrá nevar algo", confirmó el delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena.

Sin embargo, esa inestabilidad se interrumpirá rápidamente ya que el sábado volverán de nuevo los cielos despejados, que se mantendrán por lo menos hasta mitad de mes. A más largo plazo, Requena ya no se atreve a dar pronósticos "porque sería muy aventurado", afirmó.

"Es una situación muy típica para esta época del año"

Con todo, pese a la prolongada ausencia de nevadas, el delegado de la Aemet en Aragón recalcó que "esta es una situación muy típica para esta época del año y de hecho cuando empezó a nevar tan pronto esta temporada, ya nos temíamos algo así".

Por suerte para las estaciones de esquí y para el conjunto del sector turístico del Pirineo, las copiosas nevadas del mes de noviembre dejaron reservas suficientes para garantizar un buen arranque de temporada, como han constatado las cifras de esquiadores de esta Navidad.

Actualmente, Astún-Candanchú y los dos centros invernales del grupo Aramón (Formigal-Panticosa y Cerler) cuentan con una oferta total de 216,6 kilómetros, 201 pistas abiertas y 67 remontes en funcionamiento.

Los espesores, no obstante, se han ido resintiendo no solo por la falta de nevadas sino también por la llegada de lluvias y la subida de temperaturas en bastantes jornadas. Así, las cotas bajas rondan entre 10 y 40 cm y en las más altas superan por poco el metro.

Las reservas en el conjunto del Pirineo siguen descendiendo poco a poco y, según el último parte difundido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, se sitúan en 706 hectómetros cúbicos de agua equivalente, 27 menos que hace una semana. Pese a ello, todavía triplican el promedio de los últimos cinco años (277) y multiplican casi por cuatro los volúmenes que se almacenaban el año pasado por estas mismas fechas (204).

El Cinca, a la cabeza en reservas nivales

La cuenca que más nieve acumula es la del río Cinca con 201 hectómetros cúbicos, tres veces más que el año pasado (69), por delante de la del Ésera con 161 (+96). También triplica las cantidades la del Gállego (159 frente a los 46 que había en 2019). Mientras, en la del Aragón se contabilizan 108 (15 veces más que la temporada pasada, cuando solo había 7) y en la del Ara otros 77 (+60).

Estas reservas, sin embargo, presentan una distribución muy irregular, con una acusada diferencias entre las solanas y umbrías. Los espesores han ido menguado poco a poco aunque en orientaciones norte todavía se pueden encontrar en torno a 25 centímetro en la cota 1.600 metros, más de 90 por encima de los 2.200 y todavía superiores en zonas de alta montaña donde son frecuentes los ventisqueros, según informa la Aemet.

Hoy por hoy, el nivel de riesgo de aludes en todas las comarcas pirenaicas es débil (1 sobre una escala de 5), aunque desde la Aemet recuerdan que la ausencia total de peligro nunca existe. Y, en este sentido, advierten de que en las cotas altas, en umbrías por encima de los 2.500 metros, podrían quedar algunas placas de viento aisladas sin estabilizar que podrían ceder ante sobrecargas fuertes, como es el paso de un grupo de esquiadores, dando lugar a pequeñas coladas o aludes medianos. Por ello, recomiendan "prudencia" a la hora de transitar por zonas que susciten dudas.

Más información El Pilar, desaparecido por la niebla

Continúa el aviso por nieblas en Huesca y Zaragoza



La llegada de un frente no solo dejará nieve en el Pirineo sino que también ayudará a que se levanten los persistentes bancos de niebla que llevan asentados en las últimas semanas en el centro y sur de la provincia de Huesca y en la Ribera del Ebro (Zaragoza). No obstante, el aviso continuará activo este miércoles y jueves causando problemas en carreteras ya que la visibilidad será de solo 200 metros. El cierzo que le acompañará, despejará los cielos previsiblemente durante el fin de semana. Pero la próxima semana podrían regresar de nuevo las densas nieblas, "aunque quizá el mar de nubes no será tan extenso", apuntó Rafael Requena.