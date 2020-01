Nuevo paso para regular la navegación en Canelles con la moratoria de permisos de la CHE

Las administraciones implicadas en la regulación de la navegación en el embalse de Canelles han recibido con satisfacción la noticia de la moratoria aprobada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que no concederá nuevos permisos a embarcaciones mientras no se apruebe el plan de ordenación de esa masa de agua, situada a caballo entre Huesca y Lérida, en el desfiladero de Montrebei, que en verano sufre un problema de masificación, cada año más preocupante, con la aparición incluso de embarcaderos ilegales.

Recientemente, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro acordó una moratoria en los permisos para las embarcaciones. Esta decisión conlleva que no se acepten nuevas declaraciones responsables para la navegación.

La medida fue solicitada ante la CHE por la bformada por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales de Huesca y Lérida, las Comarcas de la Noguera y La Ribagorza y los Ayuntamientos de Sant Esteve de la Sarga y Viacamp.

La Junta de Gobierno especificó en la aprobación de la moratoria, la necesidad de que esa comisión incluya en su plan director «las medidas oportunas para la regularización eficaz del tráfico fluvial en el congosto».

«La noticia es positiva. Antes de que esté hecho el plan, era necesaria la moratoria. Como han aumentado tanto las licencias concedidas en embarcaciones y embarcaderos, b, por seguridad y para evitar molestias», declaró el alcalde de Viacamp, Alfredo Pociello.

La moratoria era el primer paso. En la última reunión de representantes de todas las instituciones implicadas, se acordó además que serían las dos diputaciones las encargadas de buscar una empresa para redactar un plan de ordenación. «En Cataluña las empresas han crecido como setas, algo que no ocurre en el lado aragonés», aclaró el alcalde. No obstante, el desfiladero es compartido, lo mismo que los problemas generados por la masificación. «Todos quieren ir al congosto, es estrecho, por lo que se producen aglomeraciones no deseables», añadió.

Este embalse es el más grande del Pirineo y el segundo de la cuenca del Ebro, pero la navegación se concentra en los 500 metros del desfiladero de Montrebei por la belleza de sus paredes verticales. El hecho de que la lámina de agua haya sido constante durante los tres últimos años ha disparado la presencia de embarcaciones. La moratoria se solicitó el pasado septiembre.

La CHE tiene registrados 1.426 permisos o declaraciones responsables en activo en Canelles con 2.196 embarcaciones. Este dato es relativo, ya que la navegación en este y otros embalses y ríos de la cuenca libres de mejillón cebra es conjunta, es decir, muchos usuarios declaran navegar en todas las masas de agua libres de la plaga.