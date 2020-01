"Tres años es mucho tiempo para resolver el recurso de las pinturas de Sijena"

La Plataforma Sijena Sí, que lucha por el regreso del patrimonio cultural aragonés emigrado, ha entregado este viernes en la Audiencia Provincial de Huesca una carta dirigida a su presidente, Santiago Serena, para protestar por el retraso del recurso de apelación contra la sentencia que ordenaba el regreso de las pinturas murales del monasterio de Sijena, la obra artística más importante del tesoro retenido en Cataluña, ya que entretanto no se puede ejecutar y los frescos siguen exhibiéndose en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

"En la carta pedimos que se acelere el recurso de apelación porque mañana se cumplen tres años y medio de la fecha del juicio y pensamos que es un tiempo excesivo para un pleito de tanta importancia", ha declarado su portavoz, Juan Yzuel, sobre todo "porque tiene un efecto social importante, en cuanto que aparece como una lucha entre Aragón y Cataluña cuando en el fondo hablamos de un pleito por la titularidad de unas obras, que está claro que son del monasterio de Sijena".

Al acto en la Audiencia han acudido representantes políticos del PP, PAR, Cs y CHA, entre ellos Gerardo Oliván, concejal de Huesca y portavoz del PP en la Diputación; los exalcaldes de Villanueva de Sijena y Peralta de Alcofea, Alfonso Salillas y Obdulia Gracia; el diputado provincial de Ciudadanos, Cristian Royo; la expresidenta de la Comarca de Monegros, Judith Budiós; o el delegado de Patrimonio del Obispado de Huesca, José María Nasarre.

La carta entregada en el registro habla de la "larguísima espera" para resolver el recurso presentado por la Generalitat contra la sentencia del juzgado de primera instancia, que no se podrá ejecutar hasta que no sea firme. "Necesitamos que el fallo sea firme, porque en el año 2023 va a ser el centenario de la declaración del monasterio como monumento nacional", ha señalado Yzuel. No obstante, se da por seguro que tras el pronunciamiento de la Audiencia, Cataluña dilatará aún más el proceso recurriendo al Supremo.

El colectivo entiende que el órgano judicial "habrá hecho cuantas gestiones haya podido para remediar esta alarmante situación", y en este sentido mencionando la falta de personal y la necesidad de una segunda sección en la Audiencia. Y pide que el escrito se traslade al Ministerio de Justicia, el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial, para reclamarles que presten atención sobre este "asunto urgente". "Aquí está empeñada la causa de Aragón y de España, siendo uno de los episodios judiciales más importantes del mundo en materia de recuperación del patrimonio cultural".

Por su parte, el exalcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, ha afirmado no entender la demora teniendo en cuenta que la instrucción de la causa, desde la presentación de la demanda por parte del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón hasta la sentencia, duró menos tiempo. "Desde el 8 de marzo del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2017 son dos años y medio y ahora llevamos ya tres y medio para resolver el recurso".

La plataforma también ha pedido a las Cortes de Aragón la declaración del 2023 como Año de Sijena, como se hizo con el Parque Nacional de Ordesa para impulsar la recuperación del monasterio. A este respecto, reclama la redacción de un plan director, "actualmente solo existe un anteproyecto" y ve "con gran preocupación" la marcha de las religiosas que lo habitan, de la orden de Belén, anunciado recientemente. "Nos entristece que no se haya podido llegar a un acuerdo conveniente para ambas partes, porque es muy importante que el monasterio esté vivo y que tenga una comunidad monástica", ha manifestado el portavoz, en alusión a las negociaciones entre la orden y el Gobierno de Aragón respecto a las visitas.

A este respecto, el exalcalde de Villanueva de Sijena es partidario de que el Gobierno de Aragón sea "riguroso" y aplique la Ley de Patrimonio para garantizar las visitas. "Que la orden que venga sepa que está sujeta a la ley". Ha recordado que en Francia los conventos de la misma comunidad religiosa que son patrimonio nacional abren toda la semana, menos el lunes. "El monasterio de Sijena necesita estar abierto y continuar con las obras, porque se ha invertido poco", ha añadido. Salillas opina que el régimen de visitas se ha visto entorpecido por la actitud de las religiosas.

Junto a los miembros de la Plataforma había también representantes de Barbastro, para mostrar su inquietud por el futuro judicial del pleito ganado el 11 de diciembre sobre las 111 obras de arte de las parroquias, cuya perspectiva es que pasen varios años, como en Sijena, hasta que se ejecute el fallo, debido a los sucesivos recursos de la parte catalana.

La plataforma cree que este pleito debe ser una referencia para el Obispado de Huesca, que también tiene obras de sus parroquias en el Museo de Lérida (el frontal de Berbegal, las tablas de San Pedro y San Pablo de Peralta de Alcofea y la portada de la iglesia de El Tormillo) que no ha reclamado judicialmente. La exalcaldesa de Peralta de Alcofea ha pedido que "no se queden en el olvido". Según ha anunciado, Sijena Sí va a pedir al obispo de Huesca, Julián Ruiz, seguir la estela de su homólogo de Barbastro-Monzón, "viendo el resultado que ha dado la vía civil, porque con la eclesiástica se lleva ya 25 años y no se ha solucionado nada". "Es importante que estos bienes también vuelvan a Aragón", ha concluido Obdulia Gracia.