Lambán urge a formar Gobierno antes de mitad de enero "por la fórmula que sea"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha urgido a la formación de un Gobierno de Pedro Sánchez "con la fórmula que sea porque deseo, espero y necesito que España tenga unos presupuestos cuanto antes". Así lo ha manifestado poco antes de participar en Huesca en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en el Alto Aragón, donde se ha hecho balance del intenso año electoral. Para Lambán, hablar de Nochevieja para cerrar el acuerdo de gobierno puede ser "temerario" y aunque también se maneje la fecha de Reyes, espera que "en cualquier caso" el pacto definitivo llegue "antes de mitad de enero".

Lambán considera que "solo" puede haber un Gobierno presidido por Pedro Sánchez y confía en que se haga realidad cuanto antes para que se pueda cumplir la promesa electoral del lider socalista, la reforma de la financiación autonómica "porque las comunidades estamos con el agua al cuello". A este respecto, ha criticado al anterior Gobierno de Rajoy por no haber modificado en su día el sistema. "En este momento es clamorosamente insuficiente ya que ni siquiera nos llega para atender debidamente la Sanidad y la Educación, que se comen enteramente los presupuestos autonómicos", ha denunciado.

Como secretario general del PSOE en Aragón ha agradecido la invitación de la Comisión Ejecutiva a participar en su última reunión de "un año fructífero para el socialismo español, aragonés y altoaragonés en particular ya que en las tres elecciones celebradas ha obtenido unos resultados magníficos y eso no ocurre nunca por casualidad, sino porque los ciudadanos han percibido de forma muy positiva el trabajo de la Diputación, las comarcas y los ayuntamientos", ha destacado. Además, ha valorado que el resultado en particular de los comicios autonómicos en Huesca "fue definitivo para que el PSOE tuviera un resultado espléndido, pasando de 18 a 24 diputados, y que gobernemos".

Lambán ha hecho hincapié en los "importantes avances" que ha habido en el Alto Aragón desde el mandato pasado con el desbloqueo de asuntos como los regadíos, la nieve o la depuración en el Pirineo, el impulso de la agroalimentación o la colaboración con el Ayuntamiento de Huesca para proyectos como Amazon.

Compromiso con las Urgencias del San Jorge y las carreteras

Aun así, ha reconocido que "quedan muchas cosas por hacer" y por ello, aunque en un principio hayan quedado fuera de los próximos presupuestos de Aragón que se aprobarán "con toda seguridad" el próximo lunes, se ha comprometido a ejecutar inversiones sanitarias pendientes como la reforma de las Urgencias del hospital San Jorge o la mejora de carreteras autonómicas. "A lo largo del año vamos a intentar encontrar solución a todos los problemas, empezando por los más acuciantes y planificando de una forma suficientemente inteligente para que durante la legislatura, todas las demandas razonables que se planteen desde Huesca, como desde Teruel o desde Zaragoza, se vean debidamente cumplimentadas".

Por su parte, el secretario general de los socialistas altoaragoneses, Antonio Cosculluela, ha resaltado que durante este 2019 se ha sometido al PSOE a una "alta tensión" por las tres convocatorias electorales de abril, mayo y noviembre "con tan buenos resultados en la provincia, donde hemos sido altamente respaldados con la ciudadanía".

Cosculluela ha asegurado a partir de ahora, con los presupuestos aprobados de la Diputación de Huesca y del Gobierno de Aragón, tratarán de plasmar los compromisos adquiridos durante esas campañas. No obstante, ha lamentado las restricciones que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el anterior Gobierno del PP "que no nos deja poner a disposición de los ciudadanos esos millones y millones de euros que estén en las cuentas de nuestras instituciones". En este sentido, ha reclamado autonomía "porque somos mayores de edad, responsables y sabemos gestionar los recursos públicos", ha recalcado.

Mientras, la secretaria de Organización, Elisa Sancho, también ha agradecido a Lambán "que se desplace por los territorios para conocer y recoger todas las inquietudes y preocupaciones".