Los altos precios marcan el arranque del Mercado de la Trufa Fresca de Graus

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Elisa Sancho, ha presidido en Graus la apertura oficial del Mercado de la Trufa Fresca, todo un referente nacional del sector trufero que inició su andadura en esta temporada 2019-2020 con unas cotizaciones de 700 euros el kilo para la trufa a granel y de 800 euros para los lotes seleccionados.

Unas cifras que contrastan con las que arrancaba hace ahora doce meses la anterior temporada en la que las intensas lluvias caídas durante buena parte del año habían permitido una abundante cosecha ya desde las primeras semanas que empujaron a la baja los precios. Ahora el sector vive un momento radicalmente diferente puesto que este 2019 ha sido el año de unas sequías que han mermado sensiblemente la trufa disponible en toda Europa. «Este año está siendo muy desigual, la producción depende mucho de las parcelas y de las fincas que han podido regar en verano y así va a seguir en las próximas semanas», comentaba este sábado el truficultor Héctor Vilas a las puertas de la lonja grausina.

En un corro con otros productores y compradores, Héctor comentaba con sus compañeros la situación de un sector en el que no todo es tan glamuroso como parece a tenor de las cotizaciones que adquieren las trufas. «Cuando hablamos de ellas –comenta- siempre salen a relucir unos precios estratosféricos pero las cotizaciones en origen, lo que cobramos los productores, no se adecúan con los de venta al público; este año, por ejemplo, empezamos la temporada vendiendo las trufas a unos 120 euros y hasta hace unos días no hemos llegado a los 300 por las de buena calidad». Otro trufero, Luis Angusto, ratifica que la media de lo que se llegó a cobrar en origen fue de 300 euros «y este año vamos claramente por debajo a pesar de la escasez y de la alta demanda».

"Siempre salen unos precios estratosféricos, pero

lo que cobramos los productores no se adecúa

con lo de la venta al público"

Una situación que contrasta con la que se vive ahora mismo en Francia donde este viernes en el mercado de Carpentras, uno de los de referencia en el vecino país, la meca del consumo de trufas, estaba pagando la trufa a los productores a una media de 780 euros. «Aquí –tercia Ramón Supervía- las mejores nos las están pagando a 400 euros».

La truficultura es la que está garantizando la disponibilidad de trufas toda vez que las trufas naturales son cada vez más escasas por la sobreexplotación que sufrieron hace unos años, la pérdida del laboreo tradicional que embosca los montes e impide la aparición de trufas y, este año especialmente, por la tremenda sequía para un hongo que necesita de un cierto grado de humedad. Vicente Vilas, uno de los históricos de la compra venta de trufas en Ribagorza, constata que «la trufa silvestre anda muy escasa porque el monte se ha muerto mucho y este año el mes de septiembre ha sido criminal».

Una de las productoras presentes en Graus muestra algunos de los ejemplares de trufa que están a la venta. Ángel Gayúbar

Comentarios al margen, el mercado grausino arrancó este sábado con notable animación y con los ecos de la celebración el viernes de la novedosa Feria de la Trufa como una apuesta más por relanzar el sector de trufa como uno de los motores económicos y de mantenimiento de la población en el espacio pre pirenaico.

El mercado se prolongará hasta el 14 de marzo descansando, en principio, el 21 de diciembre y el 4 de enero. Otra de las novedades es que este mercado se trasladará el 18 de enero a la capital de España, a Madrid, dentro de un programa de divulgación de la trufa en los más variados escenarios. Tampoco habrá mercado en Graus el 22 de febrero ya que se trasladará a Boltaña, escenario en esta ocasión de la próxima edición de Trúfate.

Los bajos de la Casa de la Cultura, en la Plaza Mayor grausina, acogen un año más este mercado que abre entre las 19.00 y las 22.00 y que estrenaba su oferta complementaria de tapas trufadas con las elaboradas por el grausino restaurante El Pesebre. Y como ya ocurriera la temporada pasada, la sesión mercantil tiene como preludio una charla-conferencia sobre asuntos que interesan al sector. En esta ocasión fue el investigador del CITA Sergio Sánchez quien abrió este ciclo con una concurrida conferencia sobre la investigación en truficultura que se está realizando en el grausino Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura, CIET.