El PP pide una Junta Local de Seguridad para abordar los incidentes con menores

El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Huesca ha solicitado al gobierno municipal (PSOE) que se convoque una Junta Local de Seguridad para aclarar las posiciones del Gobierno de Aragón, Consistorio oscense y Subdelegación del Gobierno sobre los incidentes de violencia callejera en los que se han visto implicados menores extranjeros no acompañados (menas) del centro de acogida del IASS (Instituto Aragonés de Servicio Sociales).

La portavoz popular, Gemma Allué, ha explicado que su grupo no pretende que "se criminalice a los menores no acompañados, sino que se gestione su tutela de forma eficaz" y, por ello pide que se convoque la junta. La concejala ha recordado que su grupo solicitó la asistencia de representantes de la Subdelegación de Gobierno y del IASS a la comisión de Seguridad Ciudadana celebrada este martes, pero no fueron convocados.

Allué considera que la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, debe explicar por qué si este centro está funcionando se ha despedido a todos sus trabajadores. Además, ha indicado que el alcalde, Luis Felipe, ha enviado una carta a la consejera en la que le pide que valore la ubicación y la forma de gestión del centro donde se encuentran los menores, y la consejera contesta que se estudiará", pero en el caso de Huesca, el convenio con la entidad que gestiona el centro, ubicado en el casco viejo, está funcionando". "¿Cómo puede decir que el centro está funcionando si acaban de despedir a sus trabajadores?", se ha preguntado.

Allué, que ha calificado de "irresponsables" las declaraciones efectuadas por la subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, respecto a este asunto negando el problema de seguridad y hablando de descoordinación, pide también que la representante del Gobierno central acuda a la junta para exponer "por qué entiende que las estructuras de Ayuntamiento y de Gobierno de Aragón no están coordinadas".

Asimismo, la portavoz del PP ha instado a las tres instituciones implicadas a explicar si una zona de ocio es la mejor ubicación para este centro de menores. Además, cree que el Ayuntamiento de Huesca debe informar a los grupos sobre el número de reuniones que ha habido de la comisión interinstitucional de seguimiento de los menores extranjeros, que tenía previsto realizarse cada dos meses, según dijo el acalde a finales de julio, tras la llegada de los chicos a la ciudad. También ha mostrado su descontento por tener información sobre el número de menores acogidos, que en este momento son 17.

Según Allué, se han registrado hasta cinco conflictos en los que ha tenido que intervenir la Policía Nacional y en los que estaban implicados menores, "lo que demuestra que no eran hechos puntuales ni un problema de convivencia sino un problema de seguridad". Asimismo, ha exigido transparencia a las administraciones implicadas y ha solicitado que estas informen con claridad sobre las cuestiones que afectan a la seguridad de los vecinos.