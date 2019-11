Herida una niña de 2 años al caer desde la ventana de un tercer piso en Monzón

Una niña de 2 años ha resultado herida en la tarde de este miércoles al caer desde un tercer piso en una vivienda de Monzón. La menor ha sido trasladada inmediatamente al hospital comarcal de Barbastro y, pese a la altura desde la que se ha precipitado, todo indica que su vida no corre peligro.

La Guardia Civil está investigando las circunstancias en las que se ha producido el suceso, ocurrido en torno a las tres de la tarde. Fuentes de la Comandancia indicaron que se recibió una llamada advirtiendo de que se había producido un accidente. Hasta allí se trasladaron, además de los agentes de este cuerpo, miembros de la Policía Local de Monzón y un equipo del servicio de emergencias del 061, que atendió a la pequeña y decidió su traslado al centro hospitalario de Barbastro, situado a pocos minutos por la autovía.

La niña tiene 2 años y 10 meses. Se precipitó desde una ventana de un tercer piso de la calle Santa Bárbara, una céntrica vía de la ciudad, y muy transitada. En un primer momento, cuando los servicios policiales y sanitarios llegaron hasta el lugar, no parecía muy grave, a pesar de la altura desde la que cayó. Distintas fuentes coincidieron en que está fuera de peligro y no se temía por su vida, aunque no pudieron precisar el alcance de las lesiones.