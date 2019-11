A Lurte revisará y propondrá mejoras en la defensa antialudes de Canfranc

El centro pirenaico de referencia para la gestión de riesgos de montaña, A Lurte, va a realizar un inventario de las obras que se realizaron en el monte de los Arañones para proteger Canfranc de los aludes. La idea es conocer el deterioro que puede haber en las infaestructuras existentes y plantear mejoras. Por otro ladro, A Lurte ya ha comenzado a emitir los boletines de riesgo de aludes, que se publican tres veces a la semana, y ha presentado los cursos de formación del próximo invierno, que contarán con un total de 730 horas de formación.

Las obras de defensa contra aludes de Canfranc tienen cien años de antigüedad y gracias a ellas, Canfranc ha estado protegida de estos riesgos de montaña. Sólo dos aludes llegaron hasta esta localidad, en 1974 y 1986. Sin embargo, el paso de tiempo ha deteriorado estas defensas, y la idea es realizar un inventario que además plantee actuaciones “para que estas obras sigan cumpliendo con su cometido”, tal y como ha explicado José Ignacio Fábregas, de la empresa Pirinea, empresa adjudicataria de la gestión de A Lurte junto con Sargantana. Las infraestructuras “han funcionado muy bien hasta ahora, pero han sufrido un deterioro”. Existen dos inventarios, realizados en 2010 y 2015 con recursos propios, pero el que se quiere hacer ahora pretende ser más exahustivo y que además plantee mejoras. Con los dos estudios anteriores también se podrá constatar la velocidad de degradación de las barreras antialudes. De momento no hay financiación para realizar este estudio y la idea es solicitar ayuda al Gobierno de Aragón, ya que el monte donde se encuentran las defensas antialudes es de su propiedad.

No obstante, Desde el Ayuntamiento de Canfranc ya se ha transmitido la preocupación al Gobierno de Aragón por el riesgo que en unos años podría tener esta localidad si no se toman medidas. Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc ha destacado que las infraestructuras “han funcionado muy bien” y que sólo dos aludes han llegado hasta Canfranc. “Pero si no actuamos, dentro de 10 ó 15 años podríamos tener problemas”, ha advertido.

Por otro lado, A Lurte ya ha comenzado a emitir los boletines de aludes, debido al adelanto de las nevadas. Estos boletines, que se emiten lunes, miércoles y viernes, no prohíben nunca, sino que dan recomendaciones a la hora de salir a realizar actividades a la montaña. Este servicio de A Lurte, que contiene información “imprescindible y básica”, cuenta con más de 1.000 suscriptores. “Esta información debería elaborarse en todos los valles”, ha añadido el alcalde de Canfranc, ya que la nieve y las condiciones “son diferentes en cada sitio”.

Además, A Lurte volverá a contar un año más con cursos de formación. En total 703 horas repartidas en 8 cursos desde diciembre hasta junio, según ha subrayado Patricia Sureda, de Sargantana. Curso de píster socorrista, de psicología del rescate, un curso profesional de observación nivometeorológica y de aludes, seguridad en terreno de aludes o jornadas para docentes sobre sensibilización de riesgos son algunas de las temáticas que se impartirán en el centro de Canfranc.